朱芯儀罹乳癌「決定不拚5年或10年存活率」 曝未來打算
金鐘女配角、「犀利小三」朱芯儀去年選在38婦女節、36歲生日這天宣布罹患乳癌2至3期，經過無數次化療、乳房切除和重建手術，暫時穩住病情，她昨（2日）在粉專回首艱辛的抗癌之路，坦言「決定不拚5年或10年存活率」，要讓自己像往常一樣開心地活每一天。
娛樂中心／綜合報導
朱芯儀用兩個「好辛苦」形容2022年，透露用了好多時間修復身體，現在連頭髮都長出來了，不過還在復元的路上，「這一年的大考就這樣快結束，未來，我決定不拚5年或10年存活率，就是讓自己開心的活每一天，然後跟往常一樣，給我的任務就盡力去完成。」
提到新年願望，朱芯儀許願要跟老公衛斯理去解鎖很多以前沒有去過的地方，還要嘗試自己更多的可能性，並謝謝給她鼓勵和安慰的人，最後祝大家都平安健康、幸福快樂。
大批星友和網友留言盛讚朱芯儀：「妳真的很棒，全家人也不簡單」、「拚開心的活每一天，妳好棒，也謝謝妳提醒大家，活在當下，享受當下，珍惜當下」、「妳真的超勇敢，你的2023一定會更好」、「我覺得妳的態度鼓勵了我，很開心妳面對挑戰能繼續勇敢，謝謝妳」、「 身體的苦我們無法改變，只能讓心打開，珍惜現在」、「最棒的媽媽」！（編輯：楊穎軒）