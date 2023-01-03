蔡英文未鬆口「還稅於民」遭轟！游盈隆：傳達1重要訊息

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對此，民進黨立委管碧玲坦言，人民感受是「失落多於體諒」，而游盈隆則點出，由於該決策，民進黨在2022九合一選後大敗後，仍餘波盪漾。
游盈隆表示，七十年前，影響深遠的已故美國政治學大師，大衛伊斯頓（David Easton)，為政治下了一個精闢的定義，他說：「政治是為社會做價值權威性分配」（the authoritative allocation of values for a society)。至於什麼是「權威性分配」？簡單地說，就是價值分配的決定一旦形成，不但就具有拘束力，社會也會欣然接受和服從，不會有什麼異議。
游盈隆說，用這個角度分析，當朝野立委呼籲將去年超收的4500億稅收還稅於民時，蔡英文與眾人做出不同的決定，她說「這個決定不容易，但為了國家，我們必須這麼做，也要請國人能夠理解並支持」，不管蔡英文這番考慮和決定是否有理，她的決策一出，不僅在野黨跳腳，連自己的鐵衛隊（黨籍立委）都罕見表達不同意見，因為服務處電話瞬間被打爆，基層幹譙到牙都沒了。
游盈隆認為，這現象傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是，蔡英文決策的權威性已經受到朝野立委和人民的挑戰，這無疑是2022選後的新政治現象，同時也意味著未來一整年到2024總統與立委大選，蔡英文的挑戰將層出不窮，尤其當台灣內外情勢出現變化，她個人聲望不再居高不下之時。（編輯：孫唯容）