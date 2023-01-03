長榮航勤請假潮持續！董座第一線搬行李　暫無航班受影響

蔡英文未鬆口「還稅於民」遭轟！游盈隆：傳達1重要訊息

▲2022年財政部稅收超徵4500億元，不過總統蔡英文在元旦談話中，並未鬆口「還稅於民」，因此讓許多民進黨籍立委相當不滿，罕見與地方民代聯手公開槓上蔡英文。（圖／總統府提供）
▲2022年財政部稅收超徵4500億元，不過總統蔡英文在元旦談話中，並未鬆口「還稅於民」，因此讓許多民進黨籍立委相當不滿，罕見與地方民代聯手公開槓上蔡英文。（圖／總統府提供）

編輯中心/綜合報導

2022年財政部稅收超徵4500億元，不過總統蔡英文在元旦談話中，並未鬆口「還稅於民」，因此讓許多民進黨籍立委相當不滿，罕見與地方民代聯手公開槓上蔡英文。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡英文的決策的權威性已經受到朝野立委和人民的挑戰，意味著未來一整年到2024總統與立委大選，蔡英文的挑戰將層出不窮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
稅收超徵 4,500 億元，外界相當期待政府會「還稅於民」，發給全民每人五千或一萬元現金，不過，蔡英文在元旦談話時透露，超徵的稅收將朝3大方向規劃使用，包括已編額度、撥補勞保及健保基金財務缺口，還有電價補貼。

對此，民進黨立委管碧玲坦言，人民感受是「失落多於體諒」，而游盈隆則點出，由於該決策，民進黨在2022九合一選後大敗後，仍餘波盪漾。

游盈隆表示，七十年前，影響深遠的已故美國政治學大師，大衛伊斯頓（David Easton)，為政治下了一個精闢的定義，他說：「政治是為社會做價值權威性分配」（the authoritative allocation of values for a society)。至於什麼是「權威性分配」？簡單地說，就是價值分配的決定一旦形成，不但就具有拘束力，社會也會欣然接受和服從，不會有什麼異議。

游盈隆說，用這個角度分析，當朝野立委呼籲將去年超收的4500億稅收還稅於民時，蔡英文與眾人做出不同的決定，她說「這個決定不容易，但為了國家，我們必須這麼做，也要請國人能夠理解並支持」，不管蔡英文這番考慮和決定是否有理，她的決策一出，不僅在野黨跳腳，連自己的鐵衛隊（黨籍立委）都罕見表達不同意見，因為服務處電話瞬間被打爆，基層幹譙到牙都沒了。

游盈隆認為，這現象傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是，蔡英文決策的權威性已經受到朝野立委和人民的挑戰，這無疑是2022選後的新政治現象，同時也意味著未來一整年到2024總統與立委大選，蔡英文的挑戰將層出不窮，尤其當台灣內外情勢出現變化，她個人聲望不再居高不下之時。（編輯：孫唯容）


國1楠梓段追撞車禍！「2車側翻」橫躺國道　回堵5公里

高雄鐵皮屋凌晨失火！屋內1焦屍躺床「無法辨識身份」

桃園角頭遭狙殺！槍手見他倒地還補槍　冷血焚車疑有共犯

傳奇女網選手娜拉提洛娃發現淋巴結腫大！罹患乳癌、喉癌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀