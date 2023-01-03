少年出任務／FEniX演技大比拚！MAX、承隆兔年新裝萌翻了

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第4個關卡，「抖抖小畫家」由玩家戴上會震動的按摩器，在受到干擾之狀態下畫畫，由同隊隊員猜出答案，黑隊默契欠佳，浦洋遲遲猜不出謎底「鞭炮」，讓峻廷搞笑直呼「不要做效果」，反讓畫功出色的MAX以生動筆觸描繪公雞、珍珠奶茶等答案，順利取得勝利，雙方分數打平。
最後一關「就你最愛演」，FEniX使出浮誇演技互尬，品嘗嗆辣芥末餅乾、超酸檸檬汁和苦茶，要讓對方猜猜看誰沒吃到，最後由跨足過戲劇的峻廷，以誇張動作成功騙過承隆，得到關鍵的一分，黑隊獲得勝利。FEniX最終還不忘和觀眾解釋，遊戲過程中成員互噴彼此缺點，都是玩笑話，請大家不要放在心上。
最後懲罰時間，輸家必須穿指定服裝上街拉票，為《NOWnews今日新聞》衝高訂閱數！MAX穿上玩偶裝扮成純白邦妮兔，承隆則變身紅蘿蔔，為即將到來的兔年暖身，恥度破表的挑戰讓兩人相當害羞，雖然開頭不順利，最後仍在眾多路人協助下，順利完成任務。FEniX的兔年超萌裝扮讓粉絲看了好感動，笑說「那麼可愛的兔兔跟蘿蔔怎麼忍心拒絕」、「承隆很努力做效果、問路人好可愛，還主動CUE麥麥抓兔耳」、「看他們互嗆又要抓怎麼拿捏分寸的樣子，真的很可愛」。
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