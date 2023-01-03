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少年出任務／FEniX演技大比拚！MAX、承隆兔年新裝萌翻了

▲FEniX錄製「少年出任務」，輸家扮演兔子、紅蘿蔔超萌，左起為峻廷、MAX、家齊、承隆、浦洋。（圖／《NOWnews今日新聞》攝影中心）
▲FEniX錄製「少年出任務」，輸家扮演兔子、紅蘿蔔超萌，左起為峻廷、MAX、家齊、承隆、浦洋。（圖／《NOWnews今日新聞》攝影中心）

記者江芷稜/綜合報導

《NOWnews今日新聞》上周「少年出任務」推出2022年年末特輯，由《原子少年》出道的FEniX成員家齊主持，邀請MAX、夏浦洋、陳峻廷、李承隆擔任嘉賓，分成兩隊PK玩遊戲，輸家必須接受懲罰，穿上玩偶裝和路人互動，最後MAX扮成可愛的小白兔，承隆則是穿上紅蘿蔔裝，為迎接兔年暖身，超萌變裝讓粉絲直呼太可愛！

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▲▼浦洋（左）把承隆嗆到啞口無言。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
▲浦洋（左）把承隆嗆到啞口無言。（圖／翻攝自NOWnews今日新聞YouTube）
這次遊戲競賽包括「吐槽真心話」、「蒙眼敲敲鑼」等單元，FEniX成員為求勝利使出渾身解數，以真心話吐槽好友毫不手軟，戰力滿點的浦洋狠嗆承隆「每次拍照為了避你臉的角度真的很麻煩」，MAX則是還沒說完，峻廷就崩潰大喊「我認輸了」，讓粉絲笑到不行，前3關由黑隊的峻廷、浦洋以2：1暫時領先白隊的MAX、承隆。

▲MAX（左）以精湛畫功描繪珍珠奶茶，成員們順利猜出答案。（圖／翻攝自《NOWnews今日新聞》YouTube）
▲MAX（左）以精湛畫功描繪珍珠奶茶，成員們順利猜出答案。（圖／翻攝自《NOWnews今日新聞》YouTube）
第4個關卡，「抖抖小畫家」由玩家戴上會震動的按摩器，在受到干擾之狀態下畫畫，由同隊隊員猜出答案，黑隊默契欠佳，浦洋遲遲猜不出謎底「鞭炮」，讓峻廷搞笑直呼「不要做效果」，反讓畫功出色的MAX以生動筆觸描繪公雞、珍珠奶茶等答案，順利取得勝利，雙方分數打平。

▲FEniX輪流喝苦茶，峻廷（右）以超浮誇演技讓眾人笑翻。（圖／翻攝自《NOWnews今日新聞》YouTube）
▲FEniX輪流喝苦茶，峻廷（右）以超浮誇演技讓眾人笑翻。（圖／翻攝自《NOWnews今日新聞》YouTube）
最後一關「就你最愛演」，FEniX使出浮誇演技互尬，品嘗嗆辣芥末餅乾、超酸檸檬汁和苦茶，要讓對方猜猜看誰沒吃到，最後由跨足過戲劇的峻廷，以誇張動作成功騙過承隆，得到關鍵的一分，黑隊獲得勝利。FEniX最終還不忘和觀眾解釋，遊戲過程中成員互噴彼此缺點，都是玩笑話，請大家不要放在心上。

▲FEniX的MAX、承隆分別扮演邦妮兔跟紅蘿蔔，上街為《NOWnews今日新聞》IG、YT衝高訂閱數。（圖／《NOWnews今日新聞》攝影中心）
▲FEniX的MAX、承隆分別扮演邦妮兔跟紅蘿蔔，上街為《NOWnews今日新聞》IG、YT衝高訂閱數。（圖／《NOWnews今日新聞》攝影中心）
最後懲罰時間，輸家必須穿指定服裝上街拉票，為《NOWnews今日新聞》衝高訂閱數！MAX穿上玩偶裝扮成純白邦妮兔，承隆則變身紅蘿蔔，為即將到來的兔年暖身，恥度破表的挑戰讓兩人相當害羞，雖然開頭不順利，最後仍在眾多路人協助下，順利完成任務。FEniX的兔年超萌裝扮讓粉絲看了好感動，笑說「那麼可愛的兔兔跟蘿蔔怎麼忍心拒絕」、「承隆很努力做效果、問路人好可愛，還主動CUE麥麥抓兔耳」、「看他們互嗆又要抓怎麼拿捏分寸的樣子，真的很可愛」。

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