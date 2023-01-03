名家論壇》楊威利／一年義務役炮灰？

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※一年義務役的用途，人類潛力無窮。新聞
※如何精進與不當炮灰？
蔡英文總統於12月27日宣佈兵役制度改為1年後，隨即引發正反兩極討論，其中以砲灰論以及操作刺針飛彈說最讓外界關注。※一年義務役的用途，人類潛力無窮。
在政府公佈1年義務役徵兵制後，還有相關的圖卡與說帖說明，不過兵役改革制度實在太過繁瑣，許多議題的內涵也因為軍方說帖的不完整，進而引發更多的混淆。
台灣軍力其實分為三大塊：志願役官士兵操作的高階武器、後備動員部隊與軍事訓練役（4個月），後備動員制度在3月初由5天改為2週，受訓內容也較為實際；義務役徵兵制由4個月恢復（但現階段認為是增加）到1年，大眾討論的是這1年役期的兵要怎麼用。
一年役徵兵制當然無法操作高階的海空軍機艦，這是武器複雜化使然，海空軍部分的岸勤兵力義務役官士兵倒是可以勝任，陸軍部分兵科也能勝任，以駕駛兵為例，只要基礎訓後送駕訓，完訓後當然可以擔任建制輸具的駕駛，當然若以1年役期來看，很可能這位熟手駕駛兵完訓後過不久就退伍了，這會影響到部隊長官送訓的意願。
既然海空軍各兵科大部份的義務役官士兵無法勝任，那這些兵員只好往陸軍「塞」，陸軍最能彰顯戰力的就是步兵兵科，步兵有一個特性是全天候部隊，風吹日曬雨打都能出勤，在短期訓練後就可以形成戰力（一般是3個月），步兵的這種韌性也跟佔領與守衛地區的思想有關係。戰車、砲兵或陸航直升機能固守或佔領陣地嗎？有點困難，所以大部分陸上戰事的諸多據點都要靠步兵佔領。
說帖中區分成主戰部隊與守備部隊，這又引起大眾下列命題：義務役的守備部隊守住灘岸，在中國優勢海空軍火力下變成「砲灰」，主戰部隊躲在後面是哪招？但事實的情況是，海空軍機艦當然擋在第一線，甚至部份的陸軍火力（如海馬士火箭的戰術飛彈）還可以擔任打擊火力，萬一這些海空軍機艦被打殘後，真要打陸戰的話，防守海岸線的官兵當然是義務役徵兵制兵源，各裝甲與機步旅擔任機動反擊部隊，這種在二戰時期形成的「鐵鉆」與「鐵鎚」，或是陸軍慣用的「拘束」與「打擊」部隊並無二致。軍方沒有說出口的是，萬一海空軍落敗這一段，同時擔任拘束部隊的部隊也可以是現役的戰甲與機步單位，至於要派遣哪支部隊擔任拘束部隊，當然得視戰地指揮官的決定。
用簡單的砲灰說其實並不妥當，但這也反過來要苛責文宣單位，辦了那麼多的媒體觀摩與新聞研習，碰到真正大議題時卻不見有什麼產出，不要忘記了，軍隊也是廣泛的公務單位，透過文宣替自己的政策辨護天經地義，能否讓大眾信服當然就是文宣單位的功力了。
※如何精進與不當炮灰？
說帖中也提到，守備部隊會部署在灘岸或是城鎮，12月29日的新聞又傳出，4個守備旅守備地點將包含護國神山－台積電廠區的新聞，實則這又是一個源頭錯到處錯的狀況，或是說長官要求寫進去的新聞，之後晚間的政論節目又形成各來賓各言爾志的狀況。
首先要說明的是，守備旅要擔任灘岸與城鎮的守備任務，至於那些地點比較重要，這得看政府與地區指揮官的決定。類似台積電廠區的防護，這個算是關鍵基礎設施防護（CTI）的一環，其他諸如油氣水電的防護也相當重要，正由於關鍵基礎的點太多，因此除軍隊外，一般國家還會善用民防等力量來防護。
回到台積電廠區部分，守備旅能防護廠區嗎？當然不能，眾所皆知中國第一波攻擊一定是短程彈道飛彈與巡弋飛彈，這些飛彈與長程火箭的防護得交給防空飛彈指揮部所屬單位處理；守備旅所能做的大約只有在周邊地區道路設置路障而已，況且一定的兵員下，各地若都要守備的話，想必到處都不夠軍力，形成處處設防、處處不設防，備東則西弱、無所不備無所不寡的樣態。
歸根結底會有這種新聞出現要怪當初受訪的軍官，即有可能是在媒體的逼問下，說出重要目標是不是包括台積電等的橋段，後續新聞自然會導到守備旅要防守台積電廠區的說法；如前所述，台積電設若要1個連，那核電廠也1個連、石門水庫1個連、松山地區超高壓變電所也1個連……沒完沒了，所以許多國家的作法是，機動控制預備隊，適時投入關鍵要點防護而非排排站衛兵。派兵去台積電守衛的說法，說不定也是該名軍官敷衍媒體的後果。
回到炮灰議題，既然步兵要去第一線防守，在現階段面臨敵優勢海空軍兵火力下確實難以生存，但能否有更佳的方式增加步兵在戰場上的生存性？當然可以，加強防護力是一種作法，例如二戰期間法國沿岸的碉堡工事，但實戰證明盟軍在半天的時間就突破「大西洋長城」各項防禦工事。因此目前提升步兵生存性主重機動。
機動並不是將所有步兵都「機步化」就好，相關的配套措施還需要資通電軍的協助，各單位上下與友軍單位的聯繫，最好能夠三軍戰場上的單位都能達到「戰場共同圖像」的建置，形成備戰時可分散、隱蔽、掩護，戰時卻又能聚集大部兵火力齊殲敵軍的狀況，這是一種理想需要投入很多資源。陸軍得花更多的時間並將部分資訊透明化，藉由「筆」的部隊闡述正確的受訓資訊，以免受訓家長生疑，徒然增多節目來賓談笑的梗，其餘沒有。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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