電影《想見你》魅力難擋！大陸上映10天「票房破12億」
電影《想見你》由劇版原班人馬「鳳南小隊」柯佳嬿、許光漢、施柏宇接續演出，12月30日在台灣上映，首日票房即突破1200萬，一舉拿下全台新片票房冠軍！至於中國大陸則是提前在12月24日上映，截至2023年1月2日，《想見你》電影版在中國大陸上映短短10天，票房隨即突破2.7億人民幣（約新台幣12億元），僅次於好萊塢大片《阿凡達：水之道》。
記者黃雅琪/綜合報導
上映即寫下好成績的《想見你》電影版，接下來也將前進海外，陸續在世界各國上映，監製林孝謙透露：「《想見你》將會在1月13日於美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、英國上映，韓國則預定在1月25日上映，很開心電影《想見你》能被更多世界各地的觀眾看見。」先前主要演員柯佳嬿、許光漢、施柏宇立下的「2023萬票房公約」，今（3）日正式宣布將於1月7日南下至台南三井Outlet，發送500杯「全糖甜心」珍珠奶茶，回饋一路以來支持的粉絲們。
電影版《想見你》拍攝場景在台南小公園、32唱片行等地，也因此帶動台南觀光熱潮，再次重返台南拍攝，柯佳嬿表示：「回台南就像回家一樣，那裡有好多美好的回憶。」許光漢也表示：「當時我們3個人大概2個月都是一起行動，也變得更熱絡會互相鬥嘴。」施柏宇憶起過往：「那個時候，我因為跟兩位前輩演戲，有點緊張，但是他們卻不辭辛勞的幫我對劇本、對戲，也會讓我在片場不那麼緊張，因拍攝電影重新回到台南真的很開心，更開心的是有機會再與姐（柯佳嬿）、哥（許光漢）合作。」