丹丹漢堡超佛！買套餐送寶可夢紅包袋：炎兔兒兔年超夯
羨慕南部人！丹丹漢堡今（3）日起推出「寶可夢新年紅包禮」，只要單筆點2份套餐，就能獲得1包寶可夢紅包袋，內有3入紅包，這次共推出2款、共6種不同圖案，除了人氣極高的皮可丘及伊布之外，因應兔年到來，還加入炎兔兒紅包袋，袋面設計相當應景，已讓不少寶可夢粉絲揚言「吃爆」。
記者黃韻文/綜合報導
迎接2023年，丹丹漢堡今（3）日起開始發送寶可夢紅包袋，共2種款式、6種袋面圖案，只要單筆任選2份套餐就免費送寶可夢紅包袋1包、單筆任選4份套餐兩包，每包內含紅包袋3入，早安特惠餐不適用，款式隨機不可挑款，送完為止。
紅包袋圖樣曝光後，不少粉絲直呼好看，6包袋面設計都不一樣，共有皮可丘、伊布、耿鬼、甲賀忍蛙，以及因應兔年到來的炎兔兒，可惜和丹丹漢堡吉祥物長得極像的大嘴鷗並沒有在這波設計中。第一時間搶先入手的「寶可夢故事中心」分享戰果，共拿到2款紅包袋，沒想到打開是3入不同角色、一次就收齊6包超有誠意。但也有小鳥胃粉絲哀號，一個人吃不完兩份套餐，想蒐集有點吃力。
而壽司郎目前也推出寶可夢疊疊杯集點活動，消費滿500元可得1點，集滿3點可兌換1個寶可夢疊疊杯，全套共有皮卡丘、伊布、路卡利歐、甲賀忍蛙、波加曼、隱藏版共6款，全台限量5.5萬個，隨機發送、換完為止。