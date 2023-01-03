以為「比牛還勇」　老翁險「冠狀動脈大塞」

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今年76歲的黃董走起路來健步如飛，講話更是聲如宏鐘，外表絲毫跟「心臟病患者」難以聯想在一起，他透露，自己很喜歡打網球，一整天幾乎可以打個六、七場，雖然抽菸抽了50多年，卻絲毫沒有影響到健康跟生活品質，因此一直覺得「抽菸也沒這麼嚴重」，直到6年前在家人勸阻下才決定戒菸。
不過黃董過去打球時曾突然昏倒3次，但又很快恢復站起來的經驗，妻子擔心可能有風險，於是多年前到亞洲大學附屬醫院檢查骨質疏鬆時，告知家醫科醫師上述狀況，之後又會診心臟內科王宇澄主任諮詢，並安排詳細檢查。
王宇澄指出，看似健康的老人家，沒想到檢查後，3條冠狀動脈分別為右冠狀動脈、左前降支及左迴旋支等，前2條竟然幾乎全塞，擔心會有突發狀況，也顧不得整天還沒吃飯，立即送入導管室利用氣球擴張術撐開塞住的血管，之後裝入3支塗藥支架避免血管再度阻塞，幸好術後恢復狀況十分良好，也讓黃董繼續馳騁球場。
日前黃董一路過關斬將過關斬將，拿下網協舉辦的全國壯年錦標賽「75歲組」單打冠軍，他特別喜孜孜利用回診時間，向醫師報告這個好消息，笑說「要把獎牌送給醫師」，也希望藉由他的案例，提醒民眾務必要戒菸，才不會讓生命突然劃下休止符。
王宇澄表示，心臟主要的三條血管就像是供應心臟養份的水管，一旦水管塞住，就無法送達養分，會造成心臟缺氧，並進而使心臟肌肉壞死，導致冠狀動脈阻塞，進而併發狹心症、心肌梗塞情形，就醫後會依阻塞程度不同，給予增加運動量、服藥、氣球擴張術以及安裝支架等建議，也呼籲有三高、肥胖、吸菸者、高齡以及家族遺傳者要提高警覺。
最後王宇澄提醒，民眾如果年滿40歲可以接受國健署補助的免費成人健檢，45歲以上男性則可考慮作心電圖與運動心電圖檢查，女性55歲以上也要定期檢查，最重要的是，「一定要戒菸」，此外，身體如有不適要盡早就醫，不要以為休息一下就沒事，等到疾病發作，可能就回天乏術。