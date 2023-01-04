房市／理科三寶媽第一份工作　在信義房屋找到人生成就感

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戴筠說，自己求學時強項是理科，踏入信義房屋後，不動產的專業知識就是滿滿的法條文字，看得眼花撩亂，她笑說，「尤其生完小孩後，頭腦變得很遲鈍，3分鐘就忘記」所幸信義房屋給予新人完整專業的培訓，她也在育兒的零碎時間與每一次與客戶的互動中，熟記專業知識。
身為3寶媽，第一份工作又選擇業務工作，工作與家庭該如何兼顧？戴筠說，「她不是超人，她也不想把自己變成超人」，無論什麼行業，工作與家庭本就很難兼顧，僅能不斷的試著平衡；有時客戶臨時要簽約，她只好請同事幫忙去學校接小孩，再等她回家，也因為分店的同事感情很好，並受信義房屋「手心向下」的文化感染，當她蠟燭兩頭燒時，同事們的無私支援，協助她度過一個個挑戰。
戴筠除了是媽媽，更是一個專業的不動產經紀人，她假日時會帶著孩子陪客戶看房，7歲半與6歲的老大與老二成為她的得力小幫手，還能跟客戶的孩子玩成一片，她以真心對待每一名客戶並成為好友，客戶口耳相傳介紹身邊的資源給她。
進入信義房屋將邁入第3年，戴筠除了希望突破自己往年的成績，更希望每一個與她成交的客戶，想到與她買賣是一件開心的事情，喜歡她的服務、喜歡她這個人，戴筠說，「業績是一時，但別人喜歡你，是一輩子的事情」，她很珍惜這些感動與友誼，「即使之後不從事這個工作，感動也可以跟著你一輩子」。