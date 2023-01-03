無配套即開放引亂象！《外交政策》：中國民眾不知該信誰

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X女士表示，她其實不怕感染新冠病毒，甚至還和朋友開玩笑說，看到許多名人和企業家分享自己感染新冠後的經歷，都比感冒還輕，並獲得專家背書，號稱只有0.5%的感染者需要去醫院，其餘可以通過社區衛生服務中心、發熱門診、電話諮詢等方式獲得解決。然而，在大多數家庭成員都感染了新冠後，X女士開始懷疑，染疫是否像宣傳所說的那樣輕微。
河北省石家莊市的匿名受訪者Y女士則說，她的一些親戚都反對新的開放政策，因為在這個中國最早嘗試開放的城市，民眾意識到自己可能是實驗用的白鼠，仍不習慣在測試結果呈陰性的情況下出門，或是在必須出門時，仍堅持配戴多個口罩，有些人甚至將年幼的孩子帶回人口稀少的鄉下老家。從網上流傳多張微信群對話截圖來看，不少石家莊的家長，都在為孩子找藉口不返校，曠課率非常高。在這種混亂的情況下，許多驚慌失措的中國民眾，便開始指責那些主張放鬆清零政策的人，一些諸如「保護你3年，國家盡力了，祝你好運！」的文章也開始流傳。
12月初中國政府開始淡化新冠嚴重性之前，當局還一直關注其他國家的新冠死亡人數，以證明其嚴格封控、清零政策的合理性，當時中國媒體還強調了長新冠的潛在風險，並聲稱這些在西方國家很常見；但現在，衛生官員完全不理會長新冠了，甚至將其描述為「心理上的」後遺症，突然急轉彎的態度讓民眾很難適應，特別是在這麼多亂象之下。
1位曾在2020年初、於第一線工作的匿名武漢醫生告訴《外交政策》，他們不反對開放，但他們反對「以這種方式開放」，所有新冠防控政策突然被取消時，醫院並沒有做好準備，無法將感染或未感染的患者分開，從而導致醫院內交叉感染的風險大增，這一切都讓人想起2020年初的武漢，病人湧入醫院，卻沒有配備足夠的資源，導致醫療崩潰的場景。
該名醫生並透露，許多患者的CT掃描都顯示肺部嚴重發炎，但人們普遍認為Omicron對肺部造成的損害較小，她看到的卻是不少患者都有嚴重的呼吸問題，這在感染了Omicron的人中並不常見。有些醫學專家懷疑中國患者的症狀更嚴重，因為他們接種的疫苗保護力較少，還有一些專家懷疑，是因為有新的變種出現，但她實在不確定「該相信什麼」。
過去這段時間，「白肺」一詞在中國網站上開始瘋傳，人們猜測白肺患者感染的不是Omicron，而是更早之前的變異株，甚至是2020年初在武漢傳播的原始毒株；即使中國國家衛健委的官員聲稱，白肺與原始毒株或疫苗接率都無關，但人們似乎並不相信這種說法，部分人民已經失去了對政府和所謂醫學專家的信任。
報導最後提到，由於中國政府停止統計數據，加上有偽造資料的問題，人們很難評估真實風險，即使他們知道醫院正在發生什麼災難，也無法得知新變種可能有多嚴重，或者中國疫苗的效果到底如何，有錢人正努力跑去澳門進行mRNA疫苗注射，並在網上收購諸如Paxlovid等抗新冠藥物，而沒錢、沒人脈的一般老百姓就只能自求多福。
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