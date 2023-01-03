還稅於民還是普發現金？柯文哲：蔡英文不見得要順從民粹
針對今年全國稅收超徵4500億元一事，總統蔡英文日前召開國安會議，其中1800億元考量將研議全民共享；而行政院長蘇貞昌今（3）日則宣布，1800億元部分須預留不時之需，其他將「還稅於民」，規劃用發現金的方式與全民共享。不過現在卻因為是否普發現金一事，形成府院不同調。對此民眾黨主席柯文哲今日也表示，總統蔡英文應該要做她該做的事情，「坦白講不見得每件事情都要順從民粹。」
記者丁上程／台北報導
對於今年全國超徵的4500億元稅收，總統蔡英文日前在經過國安會議討論過後，初步拍板其中700億元將分配給地方政府、1000億元撥補勞保及健保基金財務缺口、1000億元用來投注「加強韌性經濟方案」，而最後1800億元將研議全民共享的方案。而行政院長蘇貞昌今日上午則進一步口頭承諾，表示1800億元部分須預留不時之需，其他將「還稅於民」，規劃用發現金的方式與全民共享。
針對是否要「還稅於民」一事，柯文哲就抱持保守態度，原因在於「今天表面看是超收、超徵」，但事實上「超支預算」的部分並沒有算到。「一般來說我非常反對特別預算，前瞻計畫預算、防疫預算、國防特別預算，這些超支的部分都沒去算到。」柯文哲說，整個國家的財政紀律還是要算清楚，帳目要明白且務實。
現場記者則追問，蔡英文則初步定調「還稅於民」，但民進黨內許多立委卻認為應該要普發現金？對此柯文哲則表示，財政紀律才是重點，要先理清超支預算的部分，再來討論要不要發現金。「當然以立法委員的立場，要討好選票、民粹，當然是希望發現金。」柯文哲直言，但他認為總統蔡英文應該做她應該做的事，「坦白講不見得每件事都要順從民粹」。