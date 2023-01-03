接民眾黨秘書長 前駐外大使周台竹：規劃柯文哲春天訪美
民眾黨中央今（3）日上午進行秘書長交接儀式，現任秘書長謝立功將交接給前駐外大使、柯市府涉外事務總監周台竹。對此黨主席柯文哲坦言，聘任周台竹擔任秘書長，是為了借重其在外交事務上的專業，因為未來台灣在美、日、中的問題處理上是重點；而周台竹則透露，會安排柯文哲在春天期間訪美。
記者丁上程／台北報導
民眾黨內僅次於黨主席一職的秘書長，今日上午正式由謝立功交棒給周台竹。而謝立功在卸任後，預計將加入未來正式成立的「台灣新故鄉智庫協會」，或是柯文哲的個人基金會「台灣眾望關懷基金會」。謝立功表示，擔任秘書長期間每天工作18個小時，黨的從零到有到規劃2022九合一選舉，黨務不是一人就能成就，而是必須帶領團隊共同合作，相信未來周秘書長定能調和鼎鼐黨內業務，也期待民眾黨在2024能成為藍綠之外不一樣的選擇。
柯文哲則表示，會聘任周台竹擔任秘書長一職，原因在於台灣在未來的時間內，美、日、中的問題處理上是重點，所以對美日中的問題處理好，台灣問題就解決一半，「我們要邁向執政黨，有些基本工作要做，所以這是聘任周台竹大使出任黨秘書長的一個最重要原因。」
現場媒體則詢問周台竹，是否已經規劃未來柯文哲訪美的相關時程？對此周台竹則表示，已經與柯文哲有所討論，原則上時間點應該是會在春天，至於確切的時間點還在考慮，「美國是台灣最重要的國安方面盟友，相信沒有人會反對美國有足夠實力來幫助我們。」
周台竹說，萬一未來對岸在統獨議題上有所決定時，在外交兩岸政策時一定會想盡辦法讓兩岸和平解決雙邊分歧，會嘗試所有可能，讓對岸了解用和平方式解決兩岸分歧，才比較符合兩岸、各方利益。