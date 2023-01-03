必勝客「巨飽20公尺比薩」開趴 上班族拿便當盒狂塞猛吃
2023年開工第一天，必勝客在台北市信義區號召百人開嗑「巨飽20公尺比薩」派對！去年必勝客推出的浮誇「1公尺派對巨飽盒」沒有極限，繼回歸派出豪華加長禮車接送後，今（3）日再度挑戰百位上班族一起開吃20組1公尺派對巨飽盒，長達20公尺的究極加長版巨飽盒一字排開陣容超驚人，開動後民眾把握短短午休時間狂塞猛吃，不只盤子堆高高，還出動便當盒來裝滿滿，場面震撼。
記者蕭涵云/台北報導
必勝客為信義區商務上班族應援打氣，選在開工第一天超狂打造「究極最長巨飽Party」，繼去年 「1公尺派對巨飽盒」 創造高額銷售紀錄後，再次創下在台灣史無前例的20公尺最長比薩新紀錄！總經理梁家俊直說，「想要用更瘋狂的方式跟大家見面，希望大家喜歡」這次的創舉。
「1公尺派對巨飽盒」盒內擁有超豐盛十款餐點，包括3個方形大此薩（所有經典口味皆可選擇，不含期間限定新品）、2份紙包筆管麵或飯，搭配5項熱烤副食：BBQ烤雞（8翅8腿）、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球（巧克力）8個、黃金和風鱈魚塊8個。人氣主食、副餐一次到位。
長達20公尺的究極加長版巨飽盒一字排開陣容超驚人，待百位信義區上班族總算到期後，主辦單位一大喊開動，大家便把握短短午休時間狂塞猛吃，美食夾好夾滿把盤子堆高高，還有人出動便當盒來把好料裝滿滿，場面相當震撼。
今年全新外盒還結合潮玩「迷你高爾夫」，把1公尺比薩盒直接變成迷你高爾夫球道，鼓勵民眾發揮創意組裝成各種獨特的樣子，邊吃邊玩很可以！即日起至2/11前，訂購「1公尺派對巨飽盒」全新高球派對主題盒，還有機會抽中「韓國來回機票」5人份，1人中獎、5人一起飛！限量只有2萬份，每盒共有10組序號共10次中獎機會（農曆春節 1/21 至 1/26 期間，必勝客「1公尺派對互飽盒」暫停販售）。