蔣萬安選前提政見「生育獎金一胎四萬」　市政會議未拍板

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據了解，蔣萬安今日上午召開市政會議時，也要求民政局長陳永德等人針對北市少子化議題、北市人口回流議題專案報告，其中人口回流後民政局預估二、三月人口數可望再上看250萬人，屆時蔣萬安市府也能再找尋第三名副市長及副秘書長。
對此蔣萬安在市政會議前受訪時表示，接下來農曆年應該有很多的民眾會返台，也希望他們能夠就這次回來的機會恢復戶籍，然後接下來我們希望推動很多相關的政策，能夠吸引很多的人才來台北。蔣萬安強調，依照相關的法律規定，北市若人口數突破250萬人，應該是會有第三位副市長及副秘書長，未來會依照相關的法律規定來進行。
至於針對生育獎勵金加碼一事，民政局長陳永德會後在接受媒體訪問時，表示的確有提到相關方案，目前有兩案正在討論，分別為「今年4月兒童節時公布後實施」或是「回溯至蔣萬安就職日當天實施」。陳永德強調，無論最終拍板為哪一方案，皆是兌現蔣萬安競選承諾，且一旦拍板後，北市的生育獎勵金就是全國最高。
而生育獎勵金兩案的差異最大在於追加預算的部分，若採取今年兒童節公布後實施，預估2萬3210人受惠，經費8億3840萬元，須追加4億2840萬元預算；但若採取回溯至蔣萬安就職日當天，就得進行溯及既往，預估經費達到9億4016萬元，2萬3504人可受惠，必須追加5億3016萬元預算，預算相差約1億元左右。