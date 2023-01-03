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蔣萬安選前提政見「生育獎金一胎四萬」　市政會議未拍板

▲針對選前提出生育獎金加碼的政見，台北市長蔣萬安3日在市政會議中並未拍板，而是要求各局處再補充資料，並請研考會列管。（資料照／記者葉政勳攝）
▲針對選前提出生育獎金加碼的政見，台北市長蔣萬安3日在市政會議中並未拍板，而是要求各局處再補充資料，並請研考會列管。（資料照／記者葉政勳攝）

記者丁上程／台北報導

台北市長蔣萬安去年在競選市長期間，針對台北市「催生」一事提出相關證件，要大幅提高生育獎金，從柯市府的一胎2萬、兩胎2.5萬、三胎3萬，加碼至4萬、4.5萬、5萬。據了解在今（3）日的市政會議中，也與民政局方面討論到相關議題，不過最終並未拍板定案，而是要求各局處再補充資料，並請研考會列管。

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台北市前市長柯文哲任內，為了鼓勵民眾生育，因而發放生育獎勵金，第一胎獎勵2萬元，第二胎2.5萬元，第三胎以上則3萬元；而蔣萬安在競選台北市長期間則再端出政見牛肉，加碼生育獎勵金第一胎為4萬、第二胎4.5萬、第三胎5萬元。

據了解，蔣萬安今日上午召開市政會議時，也要求民政局長陳永德等人針對北市少子化議題、北市人口回流議題專案報告，其中人口回流後民政局預估二、三月人口數可望再上看250萬人，屆時蔣萬安市府也能再找尋第三名副市長及副秘書長。

對此蔣萬安在市政會議前受訪時表示，接下來農曆年應該有很多的民眾會返台，也希望他們能夠就這次回來的機會恢復戶籍，然後接下來我們希望推動很多相關的政策，能夠吸引很多的人才來台北。蔣萬安強調，依照相關的法律規定，北市若人口數突破250萬人，應該是會有第三位副市長及副秘書長，未來會依照相關的法律規定來進行。

至於針對生育獎勵金加碼一事，民政局長陳永德會後在接受媒體訪問時，表示的確有提到相關方案，目前有兩案正在討論，分別為「今年4月兒童節時公布後實施」或是「回溯至蔣萬安就職日當天實施」。陳永德強調，無論最終拍板為哪一方案，皆是兌現蔣萬安競選承諾，且一旦拍板後，北市的生育獎勵金就是全國最高。

而生育獎勵金兩案的差異最大在於追加預算的部分，若採取今年兒童節公布後實施，預估2萬3210人受惠，經費8億3840萬元，須追加4億2840萬元預算；但若採取回溯至蔣萬安就職日當天，就得進行溯及既往，預估經費達到9億4016萬元，2萬3504人可受惠，必須追加5億3016萬元預算，預算相差約1億元左右。

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