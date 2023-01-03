一起環遊世界！環球春節檔期祭三大好康

迎接疫情解封後的第一個春節，Global Mall新左營車站自1月3日至2月5日祭春節檔期《玉兔迎春賀新年》，以「跟著環球一起環遊世界」主軸推三大獨家好康，包含「滿額回饋加倍贈、點數放大兌陸海空旅遊、福袋加碼抽環遊世界旅遊行程」。除了回饋優惠加值，今年與日本人氣貼圖「反應過激的貓」合作，因應兔年變身為福兔貓，推出獨家會員禮、點數兌好禮，預計年節檔期整體業績成長30%。
記者陳美嘉／高雄報導
新春必買的福袋，Global Mall新左營車站首度推出主題式福袋「錢兔似錦樂享福袋」，主打美食體驗跨品牌主題，線上線下限量開賣，每袋688元，業者表示，每袋價值超過2,000元，再加碼抽「環遊世界五大洲行程」，將抽出亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲套裝行程各1名得獎者，立即跟上出國旅遊熱潮。
此外，Global Mall新左營車站更於第四季陸續啟動改裝，繼4樓引進「Le Phare共享空間」，打造展演場地、會議室、辦公室等，滿足國內外商務旅客需求。鎖定親子客群，引進全新櫃位，包括高雄在地熱門的「Boulder Space圓石空間攀岩場」；還有從北市內湖起家、在親子界受歡迎的「MONEY JUMP親子餐廳」，除了設有餐廳、並運用科技創造投影、畫畫互動，更延伸車站意象，並引進超夯「機甲戰車」不需設置賽道即可全場任意操控對戰、甩尾，還能發射水彈。
此外，於春節應景討吉利，Global Mall新左營車站初二至初三也同步推出會員限定「開運紅包」，每日下午3點至4點準時開放民眾排隊搶購，共限量220包，每包100元，內含彩券乙張，加上價值超過百元的生活旅行小物、運動休閒用品、年節伴手禮等獎項，同時還有機會獲得環球一年份美食購物金(價值2,400元)，讓民眾開春試手氣享好彩頭。