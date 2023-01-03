「柯規蔣不隨」再一樁！蔣萬安：七點半市府晨會暫時停開
台北市前市長柯文哲時代，每日都會於上午七點三十分召開晨會，針對各局處相關事務進行討論。不過現任市長蔣萬安上任後，今（3）日起暫時取消，形成另一樁「柯規蔣不隨」。對此蔣萬安則指出，接下來開會都會以效率最高的方式進行，不需要「為開而開」；不過柯文哲今日上午受訪時也回應，晨會是一個很好的制度，可以讓市政更有效率地運行。
記者丁上程／台北報導
蔣萬安在就任市長後至今一週內，每日都有按照柯文哲市府時的傳統，與副市長李四川等局處首長於七點三十分召開晨會。不過經過一週的運行後，蔣萬安也宣布今日起開始取消晨會，而改由晨會還有午餐會報的方式來進行。蔣萬安強調，接下來無論是開什麼會、什麼時候開會，都會以效率最高的方式來進行，而絕對不是為開而開，「一切絕對是以議題為導向，以效率為原則，以解決問題為目標。」
不過確立八年來市府晨會制度的前市長柯文哲今日受訪時，則表示北市府市政相當繁雜，每天要處理的問題很多，局處可以自己解決的事情就自己解決，但需要跨局處處理的事件，或是媒體、議員關注超過兩天的事件，就需要拿到晨會討論。「就政治上的理念，我認為眾人的智慧會超過個人的智慧，所以集體決策是好事。」柯文哲說，每天要處理問題很多，不太可能說沒有事做，因此陳慧可以讓市政更有效率地前進。
柯文哲強調，過去的慣例就是遇到問題就寫公文，然後局處間就開始「公文旅行」，最終問題就垮掉了。「所以我一開始就要求，還沒開會之前不寫公文，並且把有關係的局處找來，大家現場討論解決問題就好了。」柯文哲說，所以後來自己的市府局處，在寫公文時都是依照會議紀錄，光是流程速度上就變快許多。