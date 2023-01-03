愛莉莎莎「買股票不如我的課」吸6千多萬！遭酸鬼才邏輯
百萬YouTuber愛莉莎莎去年底推出自媒體經營教學課程預購，目前已吸引18147人購買，估計吸金6千多萬元，威力相當驚人。且早鳥優惠價2980元已結束，目前售價為4720元。她昨（2）日在IG談及課程，興奮表示：「要買股票還不如買我的課程，穩賺不賠！」掀起網友熱議。
娛樂中心／綜合報導
愛莉莎莎昨日在IG發文，表示：「最近越來越覺得我的課程，好像一個保證會漲的股票！從2980元買進的人，現在已經漲到4720元了，而且可以確定的是…再過三個月，絕對會漲到原價11500元。」讓她不禁詢問「一開始買的人是否賺爆」？
她對自己的課程相當有信心，「而且上完課以後，你會發現得到的價值絕對超過這個金額。」更直言：「要買股票還不如買我的課程，穩賺不賠！目前已經有18000個人報名，謝謝大家，越寫課程越確定，內容是絕對不會讓大家失望的」。
貼文一出，掀起熱議，「很早就買了，期待課程」、「妳的課是我第一個完全沒猶豫立刻報名的課！好期待」、「好想趕快開課」，就連YouTuber阿滴也稱讚：「課程寫逐字稿很用心。」不過，仍有網友質疑，「好好笑，漲價是妳在賺又不是買的人，講的好像買的人也能跟著賺一樣，鬼才邏輯欸」，對此，愛莉莎莎則親自回覆：「我五年的生涯經驗，花了一年日日夜夜準備的知識，有他對應的價值」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。