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蔡依林粉絲絕症病逝！天后「低調暖舉」做10年　網友看哭

▲原PO透露朋友是Jolin蔡依林的粉絲，後來罹患絕症病逝，蔡依林仍低調做善事，掀起熱議。（圖／凌時差提供）
▲原PO透露朋友是Jolin蔡依林的粉絲，後來罹患絕症病逝，蔡依林仍低調做善事，掀起熱議。（圖／凌時差提供）

娛樂中心／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）出道超過23年，國內外粉絲無數。她近日在台北小巨蛋舉辦UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會台北最終場，忍不住在台上淚崩，卻也引來黑粉狂酸。對此，就有網友跳出來替Jolin說話，透露自己有個不治之症的友人是Jolin粉絲，天后得知後不僅親自探望，還年年送賀禮，讓他直言：「有些時候人家做了什麼事，不會刻意大肆宣傳，Jolin的這份心，真的令人感佩」。

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▲「蔡依林UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI台北最終場」昨（2）日迎來第三場。（圖／凌時差提供）
▲「蔡依林UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI台北最終場」昨（2）日迎來第三場。（圖／凌時差提供）
該名網友在PTT回文，表示自己有個朋友是Jolin的粉絲，罹患裘馨氏肌萎症，「小時候發病，後來慢慢的下半身癱瘓，無法行走，只能依靠電動輪椅，這種基因缺陷的疾病，至今仍是不治之症，而且病患通常壽命不長，活不到壯年」。

2010年機緣之下，Jolin親自去探望原PO朋友，給他加油打氣，「無奈我朋友仍在2011年病逝了，才20幾歲。」但此後10年，至少一直到2022年為止，每年農曆春節，原PO朋友的爸媽都會收到Jolin致贈的賀禮，「附上一張她親筆寫的賀卡，這帶給我朋友的爸媽很多安慰，兒子走了這麼久，都還是被放在心上的」。

最後，原PO也表示：「有些時候人家做了什麼事，不會刻意大肆宣傳，Jolin的這份心，真的令人感佩！看到她被一些留言攻擊，實在不忍心，浮出水面跟大家分享一下這溫馨的故事，希望能帶動一些善的循環」。

▲蔡依林Jolin近日在台北小巨蛋舉辦演唱會。（圖／記者林調遜攝, 2022.12.31）
▲蔡依林Jolin近日在台北小巨蛋舉辦演唱會。（圖／記者林調遜攝, 2022.12.31）
貼文一出，掀起熱議，「Jolin人美心也美」、「人能長紅，不容易」、「推，維持超過十年真的好有心」、「半夜看到都哭了」、「真的很感人，謝謝你讓這件事被看見」、「推人美心善」；不過依然有人酸Jolin「是在做公關」，「那只是公關啦，他不知道寫了幾張。」對此，網友也紛紛回應，「不管是不是公關，願意做就是好事」、「人走了還能執行，團隊有用心啊，推個」、「公關又如何，默默做這麼多年她有到處講？」「就算公關也很棒啊，總比一些公關災難好」、「酸民只會酸還剩下什麼」、「就算是公關至少她也有那心交代去辦啊，不然公關是能自己想發給誰就發喔」。（編輯：郭佩蓉）

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