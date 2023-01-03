蔡依林粉絲絕症病逝！天后「低調暖舉」做10年　網友看哭

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2010年機緣之下，Jolin親自去探望原PO朋友，給他加油打氣，「無奈我朋友仍在2011年病逝了，才20幾歲。」但此後10年，至少一直到2022年為止，每年農曆春節，原PO朋友的爸媽都會收到Jolin致贈的賀禮，「附上一張她親筆寫的賀卡，這帶給我朋友的爸媽很多安慰，兒子走了這麼久，都還是被放在心上的」。
最後，原PO也表示：「有些時候人家做了什麼事，不會刻意大肆宣傳，Jolin的這份心，真的令人感佩！看到她被一些留言攻擊，實在不忍心，浮出水面跟大家分享一下這溫馨的故事，希望能帶動一些善的循環」。
貼文一出，掀起熱議，「Jolin人美心也美」、「人能長紅，不容易」、「推，維持超過十年真的好有心」、「半夜看到都哭了」、「真的很感人，謝謝你讓這件事被看見」、「推人美心善」；不過依然有人酸Jolin「是在做公關」，「那只是公關啦，他不知道寫了幾張。」對此，網友也紛紛回應，「不管是不是公關，願意做就是好事」、「人走了還能執行，團隊有用心啊，推個」、「公關又如何，默默做這麼多年她有到處講？」「就算公關也很棒啊，總比一些公關災難好」、「酸民只會酸還剩下什麼」、「就算是公關至少她也有那心交代去辦啊，不然公關是能自己想發給誰就發喔」。（編輯：郭佩蓉）