援烏克蘭發電機首批運抵　外交部：規劃再捐助200萬美元

烏俄戰爭開戰11個月，俄軍過去數週來，包括新年期間，持續攻擊烏克蘭多處的基礎設施與發電廠，烏國境內多處設施遭到破壞，缺電供暖。外交部今（3）日表示，捐助100萬美元供基輔市採購高功率柴汽油發電機等緊急發電設備，第一批發電設備已運抵基輔市，另規劃捐贈200萬美元，贊助俄烏戰爭前線的城市購買發電機及供暖設備。 我是廣告 請繼續往下閱讀 外交部今日例行記者會上，發言人歐江安指出，為協助烏克蘭人民安度寒冬，外交部長吳釗燮代表我政府於上(12)月與基輔市長克里契科(Vitali Klitschko) 及基輔市慈善組織基金(Charitable Fund “Darnychany”)簽署合作備忘錄(MOU)，由外交部捐助100萬美元供基輔市採購高功率柴汽油發電機等緊急發電設備，第一批發電設備已於今(2023)年元旦期間運抵基輔市，由市長克里契科檢視接收，將用於關鍵基礎設施及市政府廣設的供暖站，供民眾緊急取暖。歐江安表示，外交部另規劃捐贈200萬美元，贊助俄烏戰爭前線的城市購買發電機及供暖設備；相關執行情形，外交部將會適時對外說明。外交部歐洲司長姚金祥日前在例行記者會上曾表示，由於我國廠商沒有直接生產柴油發電，要再另行組裝，耗時約需2個月，故此波捐贈發電設備計畫是交由當地執行採購。外交部另對烏克蘭提出寒冬送暖計畫，將在國內採購毛毯、保暖衣物、防寒用品和乾糧等，可望透過波蘭再轉運至烏克蘭。技師24小時趕工！台船：國造潛艦原型艦9月下水范雲喊修法讓女性當兵！民眾黨團：需經過社會溝通前教宗本篤十六世辭世 外交部：總統指派陳建仁出席葬禮拜登任內第八度對台軍售 外交部：落實對台安全承諾