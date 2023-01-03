韓星「童顏肌肉男」丁海寅來台！1/6現身台北101路易威登
2023開工第一天就有令人開心的好消息，有「國民年下男」之稱的暖男系韓國人氣男演員丁海寅，本週要來台灣了！國際精品品牌路易威登，歡慶台北101旗艦店即將於1/6(五)全新開幕，邀請丁海寅親臨慶祝酒會，身為2023第1位來台韓星，預料他將秀出最新時尚造型，揭幕路易威登台北101旗艦店的全新面貌，以及全球熱夯的草間彌生全新聯名系列產品。
記者蕭涵云/台北報導
演員丁海寅以陽光犬系笑容搭配深刻暖男形象走紅，先後在《請回答1988》中飾演女主角的初戀男友以及《孤單又燦爛的神-鬼怪》中擔任池恩倬暗戀的棒球社學長，帥氣的陽光笑容擄獲超多劇迷，還被封為男版「國民初戀」；隨韓劇紅到台灣也圈粉無數。
戲劇作品頗多的丁海寅，還出演了《當你沉睡時》、《機智牢房生活》等多部熱門韓劇；更在《經常請吃飯的漂亮姐姐》中躋身男一，和女神孫藝真大談青澀甜蜜的姐弟戀，備受關注！尤其他的童顏五官卻擁有超反差的精壯身材，令粉絲大感驚艷，近期還挑戰了《D.P逃兵追緝令》、《雪降花》與12月剛播出的《異感追擊：連瞳》等作品，展現不同於以往的硬派風格。
此次丁海寅受路易威登邀約來台，不只將會展現品牌最新的時尚風格，更將揭幕台北101旗艦店搶先同步全球、由路易威登建築團隊操刀設計的全新專門店，不只能搶先看到路易威登與草間彌生全新上市的聯名系列商品、及店內期間限定的迷幻波點藝術裝置，還將帶領大家一起觀賞除了最新產品以外，店內精彩的藝術品、復古作品及設計家具。