名家論壇》蕭徐行／蔡蘇強勢復出　賴清德還有明天？

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曾神準預估台灣大選的日本「神人級學者」小笠原欣幸在臉書貼文，他原本預想這次地方選舉大敗，民進黨會重新整理明年總統大選的政局，但到目前為止一如往昔，彷彿船過水無痕，除了蔡英文辭黨主席外，不見民進黨有更進一步的改革動作，甚至在態度上完全不認錯。
小笠原直指，地方選舉的成敗與人民生活好壞感受有直接相關，責任明明就在行政院，卻留任行政院長，無法表現出政權有反省負責的態度；從各份民調可見，蘇的支持度比蔡還低，蔡應該要接受蘇請辭，並表示將在1月公布新閣揆才對。正因這樣輕率的判斷，讓更換行政院長的輿論高漲，由於違反民意做事，所以在人事案上容易陷入僵局。如今，離1126地方選舉結束已經近一個半月，完全無法感受到民進黨改變的誠意，反而時時瀰漫著蘇貞昌「閣揆保衛戰」的報導，讓人覺得民進黨完全無視民眾的感受，正陷入權位之爭中。
此外，蔡總統也正藉著總統管轄「國家安全會議」的憲政體制，一反神隱多日的姿態，開始強勢復出，首先解決了兵役延長的難題，接著有藉由國安會討論近來的經濟亂象以及民眾殷切期盼的「還稅於民」議題。蔡英文這樣舉動當然是在宣告總統的職權外，也在告知外界蔡英文並未跛腳，正藉由蔡蘇體制強勢復出。
蔡賴蘇的三頭馬車，只是凸顯了賴清德終於搶到黨以及2024年總統提名程序的主導權掌握在他的手上外，蔡賴之間、賴蘇之間以及蔡蘇之間的矛盾與結盟，將是困住民進黨在2024年穩操勝券的枷鎖。
只要蔡英文任期未滿，黨內就面臨是要聽副總統主席的話，還是總統前主席的話；再說，依我國憲法規定，國防、外交與兩岸關係等國家安全事務由總統主導裁決，屆時是黨的決議大於總統的決定，還是黨也要跟著總統的步伐走，如果兩人的觀點意見有分岐了，那誰比較大呢？
賴清德與蘇貞昌之間也存在著黨與政這樣的衝突。民進黨無視民眾是對於內政的不滿而造成11月地方大選的挫敗，也忘記了民眾對於蘇內閣打出不及格成績單，只要蘇內閣還是不動如山，在台灣反民進黨的情緒就不易消退，並且直接影響到2024年賴清德以及立法委員的選情。試問，賴清德有能力影響以及命令蘇閣揆在人士與政務上做出有利於民進黨及賴清德的決定嗎？在憲法上，除非總統不能視事，副總統才能權利代理總統的職務，一個只有象徵意義的副總統，沒有總統准許是沒有角色干涉政務的，這樣賴蘇之間的矛盾，不僅是政治上的問題，還是憲法層次的問題。
蔡蘇體制藉由國家安全會議強勢復出，顯見賴清德的總統之路並非毫無隱憂，尤其在與蔡英文、蘇貞昌之間除了體制上的矛盾，還有政治利益的糾葛，更深層的是與賴清德有所芥蒂的蔡總統隱身暗處對於2024年大選伺機而發，政壇老狐狸蘇貞昌在總統、副總統權位爭奪上還沒出手。賴清德為了總統寶座不得不接黨主席；黨主席能否讓他順利走向組統府也有待商榷，除了天時、地利就需人和，偏偏人和是賴清德的最大罩門。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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