駐外館小編貼文抱怨雅典交通惹議 外交部：會加強督導
台灣道路交通環境惡劣，日前還被美國有線電視新聞網（CNN）形容宛如「行人地獄」，駐希臘代表處臉書小編日前貼文分享「在雅典當行人很痛苦」，引起網友撻伐，「不應跟外國比爛」。外交部今（3）日表示，已提醒外館，臉書帳號雖可發揮創意，但不可用來發表小編個人想法，外交部會就此加強督導。
記者呂炯昌／台北報導
「Taiwan in Greece 駐希臘代表處」官方臉書去年12月30日貼出照片，小編發文秀出駐希臘代表處前人行道，指常被樹和障礙物擋住，行人只好走到馬路上，相當痛苦。小編更舉例過去到匈牙利首都布達佩斯旅遊時的經驗，指布達佩斯人行道又寬又平。
不過，這則貼文不少網友撻伐「不應跟外國比爛」，也有人認為不應帶頭批評駐在國。駐希臘代表處臉書小編之後加註道歉啟事，強調未來貼文前會深思熟慮。
外交部今日例行記者會，發言人歐江安回應媒體提問時表示，駐希臘代表處粉專小編在事發後已立刻公開誠摯道歉，說明發文僅代表個人立場，外交部總部對於駐外館處臉書帳號的立場是，雖然可以發揮創意，但是小編不可以用私人立場來發表個人見解。
歐江安表示，外館小編使用的平台，畢竟是屬於駐外館處對外溝通的工具，外交部會加強督導外館小編，提醒貼文時要更謹慎，不能代表個人立場或發表個人想法，必須考慮是代表政府機關的立場。
外交部表示，會再度提醒敦促所有外館小編，貼文前思慮要更加周延，要顧及民眾的感受，雖然這位駐希臘代表處的小編貼文出發點是想要維護行人路權，但表達的是個人意見，民眾看到也有不同想法，因此未來相關作業需要更加謹慎。