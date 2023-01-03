名家論壇》韋安／侯友宜從治安、公安到國安！

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侯友宜從警30年，早期以基層刑警身份，在第一線打擊犯罪，重大社會案件無役不與，奠定了全國性「硬漢英雄」形象。尤其是侯在後來擔任警界高職時期，則系統化、制度化，全面改善了台灣的治安狀況。
警政署刑事警察局長任內，侯為刑事警察爭取每月6千多元職位加給，解決嚴重的缺員問題。推出多項科技辦案措施，幾乎徹底消除了台灣汽機車竊盜的犯罪網絡。此類犯罪模式，曾經盛行，如今已少之又少。在中南部成立打擊犯罪中心，嚴厲打擊暴力犯罪，讓重大要犯一一歸案，也使暴力擄人勒贖案件從此絕跡。
警政署長任內，則推動警察人士條例修法，為24年未能加薪的基層警察，每人加薪3千多元。爭取簡任官員額，使警監職位，從原本的1百出頭，增加到現在3百多（含6都升格因素），鼓舞士氣。引進科技辦案模式，拓展國際聯打犯罪合作，把台灣整體犯罪率降低，破案率增高。
由警轉政，出任新北副市長，侯最重要的工作就是解決新北的公安問題。請命成立和親自領導新北公安小組，共強力拆除4百多家，違規、違建有安全隱憂的娛樂休閒營業場所，關停1百多家無照網咖。2011年3月至今，共計執行公安及消防督導11769家，輔導改善9930家。在侯擔任市長後，據統計2018年至目前，年火災下降率，新北市更創下火災件數下降46.41％的成績。
過去4年，整治、重劃發展五股垃圾山、泰山溫仔圳，不僅消除新北最大的公安、環安、治安隱憂，而且打造了近6百公頃，2個大安區面積的新北工商、住宅、公共空間發展腹地，並成為台灣的「新國門」。如今新北已成全國公安的模範生，每年各縣市都到新北學習，參與各樣消防救災演練。
如果要更上一層樓，國安一定是侯友宜要面對的課題。而從侯的元旦講話中，可以看出，他已抓住了核心重點，就是要「做好充分準備，對內團結，凝聚所有力量」，「團結人民」、化解分歧才是解決國安問題的基礎。
馬政府時期，可說是史上兩岸關係最好的時期，但卻發生幾十年來最嚴重政治對立事件，爆發立法院被佔領的太陽花學運。
蔡政府以來，自認台美關係最好，卻使兩岸間兵兇戰危。美國議長裴洛西來台，導致對岸飛彈演習，台灣被實質封鎖幾天。最近，台灣兵役不得不從4個月延長到1年。
從侯友宜元旦講話中所顯現出的國安思維，則有別於前2者。首先，一定要先促使內部的團結，才能全民一體，應對國際和外部的壓力。
其次，壯大和強化台灣自身全球關鍵產業鏈的角色，既能發展民生經濟，也讓台灣產業與全球經濟利益更加息息相關，從而獲取更多的安全關切和保障。
侯友宜提出的國安新思維，並非只從政客和政黨角度看問題。而是從人民的現實利益出發，人民要的是經濟發展，和永續和平。侯既不抗中，也不反美，而是尋找一個務實，「以民為天」，能為台灣帶來終極和平的路線和方向。
侯的國安思維，應該可以得到內部的信賴，和外部的歡迎。目前有近8成的台灣民眾信任侯友宜，相信他能團結台灣，建設台灣。而侯堅定捍衛中華民國的一貫立場，和努力維護區域和平的定力，也會讓重要友邦安心和放心，受到歡迎和鼓勵。
侯友宜是當今唯一，曾經歷過無數次槍戰，捍衛國家、保護人民的人。能受到人民信賴，能團結人民，化解內部分歧是他最大本錢。而以他過往的經歷和能力表現，也可預期他一定會定擬出一套，符合人民利益，能夠實現和平的國安戰略出來。
侯友宜從治安、公安到國安，都會讓人刮目相看，不是嗎？
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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