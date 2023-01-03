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中警科偵隊團隊 開發AI協勤神器獲人氣獎

▲中警科偵隊團隊 開發AI協勤神器獲人氣獎（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲中警科偵隊團隊 開發AI協勤神器獲人氣獎（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

警察勤務經常面對突發性危險，台中市警察局科技犯罪偵查隊「Next P.AI團隊」藉由台南殺警案0822專案痛定思痛的發想，藉由安裝在「警車」的邊緣運算裝置，透過AI人工智慧辨識模型，偵測出令員警陷入險境之犯嫌，並自動採取必要的保護措施(例如：強光照眼、通報支援)，即時緩解員警之險境。該團隊參加Intel舉辦的2022 DevCup AI競賽，從全國210組參賽團隊中脫穎而出，進入到實作組決賽並獲得人氣獎。

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▲中警科偵隊「Next P.AI」團隊，開發AI協勤神器在Intel舉辦的2022 DevCup AI競賽中脫穎而出，進入到實作組決賽並獲得人氣獎。(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲中警科偵隊「Next P.AI」團隊，開發AI協勤神器在Intel舉辦的2022 DevCup AI競賽中脫穎而出，進入到實作組決賽並獲得人氣獎。(圖/記者鄧力軍翻攝)
科偵隊隊游啟明指出，警察人員或多或少會遇上需要單警服勤的情況，相較於基本的兩人警網而言，單警服勤時，執勤人員必須時刻警戒周遭狀況，但人的注意力很難一直維持高度專注，所承擔的風險也相當高。中市警局科技犯罪偵查隊發揮專業：「AI Can Help！」，由6位具有資訊及電機專業的刑警組成Next P.AI團隊，自行撰寫程式運用物件偵測模型YOLOv7，並組裝旋轉基座、視訊鏡頭、強光燈、蜂鳴器等裝置，並以台南殺警案為啟示，開發「0822」設備，利用AI偵測現場有無持刀犯嫌，接著自動追蹤鎖定犯嫌，同時以強光燈及警報音進行反制，藉以提升員警執勤安全、增加反應時間。


Next P.AI團隊參加Intel舉辦的2022 DevCup AI競賽，從全國210組參賽團隊中脫穎而出，進入到實作組決賽並獲得人氣獎，也希望提升各界對警察執勤安全的重視。設備規劃安裝在勤務車輛，由「0822」自動警戒周遭環境，偵測到危險人事物時，立即鎖定對象進行反制，同時發出警報音吸引現場其他路人注意，並回傳現場影像及GPS等資料，通知值班員警立即派遣支援警力，讓AI變成警察的神隊友，更發揮「即時偵測、即時反制、即時告警」等3大效益。


臺中市刑大表示設備命名為「0822」，是希望未來不要再發生警察遭受到危害的憾事，身處在AI的年代，人工智慧結合資訊軟硬體，必定有相關設備能輔助警察執勤，故以「0822」參加競賽，希望將此概念拋磚引玉讓業界瞭解實務需求，開發設計出穿戴式裝置等衍生產品，未來不只能輔助警察執勤，亦可應用在婦幼安全等領域，讓每一位民眾都能平安回家，讓每一座都市都能成為安居樂業的宜居城市。

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