中警科偵隊團隊 開發AI協勤神器獲人氣獎

科偵隊隊游啟明指出，警察人員或多或少會遇上需要單警服勤的情況，相較於基本的兩人警網而言，單警服勤時，執勤人員必須時刻警戒周遭狀況，但人的注意力很難一直維持高度專注，所承擔的風險也相當高。中市警局科技犯罪偵查隊發揮專業：「AI Can Help！」，由6位具有資訊及電機專業的刑警組成Next P.AI團隊，自行撰寫程式運用物件偵測模型YOLOv7，並組裝旋轉基座、視訊鏡頭、強光燈、蜂鳴器等裝置，並以台南殺警案為啟示，開發「0822」設備，利用AI偵測現場有無持刀犯嫌，接著自動追蹤鎖定犯嫌，同時以強光燈及警報音進行反制，藉以提升員警執勤安全、增加反應時間。
Next P.AI團隊參加Intel舉辦的2022 DevCup AI競賽，從全國210組參賽團隊中脫穎而出，進入到實作組決賽並獲得人氣獎，也希望提升各界對警察執勤安全的重視。設備規劃安裝在勤務車輛，由「0822」自動警戒周遭環境，偵測到危險人事物時，立即鎖定對象進行反制，同時發出警報音吸引現場其他路人注意，並回傳現場影像及GPS等資料，通知值班員警立即派遣支援警力，讓AI變成警察的神隊友，更發揮「即時偵測、即時反制、即時告警」等3大效益。