行銷穩定台中芋頭　推出「芋見幸福」禮盒附食譜

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農業局長張敬昌指出，台中市今年度芋頭栽培面積約881公頃，主要分佈於大甲、大安、外埔，另清水及后里也有種植，約占全國1/3、年產量1萬6481公噸，目前正值採收上市時期，近年全台芋頭價格平穩，但因南部芋頭面積增加，另受氣候影響，台中市與南部產期重疊，以致同期間內芋頭收穫量增加，供給過剩衝擊下，導致產地芋頭呈現價格下跌情況。
張敬昌表示，跟去年同期的價格比較，台中芋頭價約下跌3成，原本每公斤可賣到40多元，現在降為30多元，目前除補助農民產銷所需的紙箱及運輸成本外，也配合農委會農糧署公告，徵求加工廠商並鼓勵收購台中市芋頭，同時辦理協助媒合與開拓新銷售通路、芋頭與其加工品研發多元行銷活動、捐贈鮮芋至慈善團體、弱勢團體及食物銀行等多元去化管道，以穩定台中市芋頭市場價格及保障農民收益。
盧秀燕表示，芋頭與一般農產品不太一樣，不只可當菜餚如佛跳牆，也可做糕餅、冰品或用於甜品，用途非常廣泛，她也分享最佳保存方式，可以切塊冷凍儲存長達1年，解凍後做菜餚、甜品都很適合。
農業局說，年節將至，市府也將媒合外縣市機關團體協助促銷，品質優良且香氣濃厚的台中芋頭可做為年節送禮首選。消費者現在可趁新鮮，吃在地食當季，增購芋頭及其相關產品，農業局也推出「芋見幸福」禮盒，還附上四種芋頭料理食譜，包含芋泥、芋頭粥、甜鹹皆宜的芋頭米糕、蜜芋頭。