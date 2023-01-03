白癡公主「神還原」《阿凡達》納美人！萬人嚇：現出原形
歷經13年的漫長等待，美國史詩式科幻電影《阿凡達》續集《阿凡達2：水之道》終於在去年12月正式上映，推出後備受好評。而全身藍的「納美人」也再度掀起熱議。對此，百萬YouTuber「白癡公主」近日「神還原」納美人，不過因為太過相似，不僅嚇到一旁的經紀人，就連網友也驚呼「真的是嚇到」、「笑的你心裡發寒」。
娛樂中心／綜合報導
白癡公主昨（2）日在臉書發文，幽默表示：「春神來了，水之道～2023新年快樂，經紀人Peggy很害怕，對呀！」並Hashtag「阿凡達」、「avatar」和「avatarcosplay」。只見她整張臉的妝容都是以「藍色」為主，全部塗上藍色顏料，還有深淺紋路、白色斑點，細節相當到位。
除了藍色妝容以外，就連編髮、服裝和飾品都「神還原」《阿凡達》納美人，用心程度破表，讓網友讚翻，「這，太強大了！」「白藍公主」、「好…敬業」、「太經典了！這妝要畫多久啊」、「太強了啦」、「歐拜的部分，神還原」、「好美啊」、「好萊塢考慮一下簽ㄔㄔ，我想看」；不過似乎是太像了，也有不少人被嚇到，「那個笑容真的是嚇到」、「這只能白天拍啊……」、「笑的你心裡發寒」、「嚇一個咪咪貓貓」、「好可怕」、「終於現出原形了」、「被你嚇到」。（編輯：郭佩蓉）