菲律賓總統小馬可仕今訪中　南海議題難有突破

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今（3）日赴中國進行為期三天的國事訪問，為他上任後的菲中發展關係定調，外界認為，小馬可仕此行將不會把重心放在南海議題上，而會更多地著重在菲中兩國的經濟合作。這也是小馬可仕在去年6月上台後，首次出訪中國，他將與中國國家主席習近平、國務院總理李克強、全國人大委員長栗戰書會晤。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
菲律賓大學政治學系副教授布蘭科（Dennis V. Blanco）表示，小馬可仕此次訪問北京，目的是推動菲中兩國在經濟、外交、文化各領域的合作。中國作為小馬可仕上任後首次訪問的非東協國家，足見他對中國的高度重視。
過去杜特蒂任內的外交立場奉行“親中疏美”，小馬可仕上任後，有意對此作出調整，希望在中美之間尋求一個更為平衡的戰略，並且重新建立與美國的關係。小馬可仕上台後數次強調，菲律賓與美國是「夥伴關係」、「朋友關係」，這次他訪問中國，如何在美中之間拿捏得宜，考驗他的政治智慧。
菲律賓與中國長期針對南海主權議題存在爭議，近年來更是衝突不斷，光是小馬可仕上任後，菲律賓就曾對此向中國提出過61次抗議。不過雙方儘管動作頻頻卻相當克制，不會有過度的誤判情況出現，因為菲中關係密切，向來都有外交溝通渠道，這次小馬可仕訪中，相信也會再與中國就此事重申立場，但不會有重大突破。