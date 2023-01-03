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享受梨山迷人風景　梨山耶穌堂音樂會浪漫登場

▲國內最高海拔教堂「梨山耶穌堂」(圖／柳榮俊攝2023.1.3)
▲國內最高海拔教堂「梨山耶穌堂」(圖／柳榮俊攝2023.1.3)

記者柳榮俊/台中報導

國內最高海拔教堂、被列為歷史建築的「梨山耶穌堂」將(8)日舉行2023「梨山耶穌堂新年音樂會」，由「遇見喬安娜樂團」與梨山國中小的泰雅古謠合唱團攜手演出，免費觀賞。交通部觀光局參山國家風景區管理處邀請遊客一起來體驗最高教堂音樂會浪漫氛圍，迎接新年。

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參山處長曹忠猷指出，擁有53年歷史的梨山耶穌堂，經參山處三年整建後煥然一新，12月初配合2022山谷燈光節隆重舉行啓用典禮，完整重現教堂當年風華；燈光節為教堂染上絢麗燈光也讓人驚艷。8日除了在耶穌堂內舉辦動人的音樂會，同時也是山谷燈光節的最後一天，民眾來現場享受梨山迷人風景、璀璨燈光及悠揚樂聲，感受新年新氣象。


曹忠猷說，梨山耶穌堂舉行的音樂會，由「遇見喬安娜樂團」，演奏結合爵士音樂、佛拉明哥樂舞等表演，同時特別與梨山國中小之泰雅古謠合唱團合作，演出改編泰雅古謠等曲目，呈現出融合世界風音樂會。參與民眾不僅能夠感受到最高海拔教堂的莊嚴與歷史感，在動人悠揚的樂聲中迎接2023新年。此外，在夜幕降臨後，耶穌堂外將打上燈光，呈現出美麗繽紛色彩，而梨山賓館前兩棵高達28公尺大雪松聖誕樹外也將亮起梨山最美燈光，為2022年山谷燈光節劃下精彩動人的落幕，歡迎大家不要錯過。


參山處表示，「梨山耶穌堂」位於海拔2011公尺高山上，因地理位置而擁有其獨特意義；自1969年建立以來，便矗立於梨山山上，是在地居民重要的信仰標誌。經全面修復後，包括內外全面的整修，重現頂樓吊鐘、噴水池復建以及現代簡約風「無扶手」樓梯等。通往頂樓鐘塔的「無扶手」樓梯，採穿透性設計，僅用屋頂垂下的鋼條、連結平面鋼板鑲入牆面，做成19個階梯踏板，簡約的工法和設計，在窗戶撒入光影照映下，呈現樓梯設計之現代風美感，值得一遊。

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