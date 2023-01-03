當幼子面殺妻！台中狠夫落網辯「只想嚇她」 法院判決曝
台中市一名陳姓男子（42歲），因各種摩擦與林姓妻子（36歲）分居，今年3月15日2人再度為小孩撫養權問題起爭執，不料陳男竟當著5歲兒子的面，持折疊刀刺死林女，陳男犯後立刻騎車逃離現場，途中還多次換乘計程車，試圖增加警方追查難度，最後仍在距離命案現場800公尺處的一處工地落網，案經審理，台中地方法院今天（3日）依殺人罪判處陳男14年8個月，而民事部分則須賠償251萬7868元，全案可上訴。
編輯中心/綜合報導
據了解，陳男過去曾涉犯毒品、妨害自由罪，與林女婚後育有2子，平時無所事事，家中開銷都依靠林女當清潔工來維持，因此雙方感情不睦，在案發前就已處於分居狀態。
3月15日上午10時許，林女騎車帶著幼子返回陳男住處收拾東西，沒想到恰好遇到陳男返家，因此爆發激烈口角，正當林女想騎車離去時，卻被陳男拉下機車，雙方在騎樓追逐一陣後，陳男伺機拿出折疊刀，直接當兒子的面，刺向林女胸口，造成其左肺塌陷、血胸、傷及心包膜囊，送醫不治死亡。
陳男犯後，立刻騎車逃逸，先是到西屯區丟棄兇刀，又到東區放置機車，改以徒步、搭計程車等方式，試圖躲避警方查緝，最後在北屯區一處興建中的宮廟工地落網。
陳男雖在問訊時表示，拿出折疊刀只是為了嚇唬林女，絕非有意取其性命，同時強調，林女當時突然癱軟，自己還有實施人工呼吸，試圖救回她，但檢方對此詭辯仍不採信，依殺人罪起訴陳男，今天台中地方法院判處其14年8個月徒刑，並須賠償林女家屬251萬7868元。（編輯：陳苾暐）