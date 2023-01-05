專訪／電影《想見你》許太太快看！許光漢「理想型」公開

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片中李子維（許光漢飾演）頻頻到飲料店點「全糖珍珠奶茶」追求黃雨萱（柯佳嬿飾演）的橋段，超甜蜜的行為令粉絲看了也甜在心中，那麼現實中的兩位男神許光漢、施柏宇會如何追求喜歡的對象呢？施柏宇坐在一旁偷笑，立刻引起柯佳嬿關注：「欸！你笑什麼？你是追別人還是都被追？」施柏宇坦承「追別人」為主，並分享國中的追求經驗：「以前當然會有經歷過，就會知道那個女生喜歡喝什麼，然後就會每天去福利社固定買一瓶！」至於許光漢則說：「我應該是會載上下班，如果真的有進一步的話，可以當司機的部分，也樂於接送。」看見許光漢靦腆回應，柯佳嬿也替眾多「許太太」追問：「如果在桃園、台中、台南呢？」許光漢笑著點頭同意：「為了愛都可以！」
再次合作拍攝《想見你》電影版，3人受訪時歡笑聲不斷，不時的還會互相開對方玩笑，曾被點名「偶包重」的施柏宇頻頻否認：「沒有啊！你看他們兩個都開我各種開玩笑，沒關係啊！不會重還好吧？」不過慘遭前輩許光漢大聲吐槽：「你還好嗎？」似乎另有隱情。先前拍攝電視劇版本《想見你》殺青時施柏宇痛哭不已，這回電影殺青後他說：「無感、完全無感！許光漢立刻開嗆『所以你對我們無感喔？』真的無感，收工還要回家洗澡、睡覺，不然呢？」兩位前輩接著輪流「噹」起弟弟，柯佳嬿感嘆：「好無情喔！」、許光漢玩上癮繼續說：「沒關係啦沒關係，他剛剛是直接嗆我們，我沒有會錯意吧？對不對！」
面對重新聚在一起拍戲的心境，柯佳嬿坦言：「就是妳能有一個機會以相同的角色，再一次聚在一起是滿特別的，劇版的時候比較像是我們在創作這些角色，角色有自己的樣子被觀眾記住之後，我們在電影版反而要去模仿自己曾經演過的角色那種感覺，要把那個狀態跟感覺找回來，還滿奇妙！」本以為施柏宇依然「尊敬」兩位前輩，沒想到一開口就超大膽：「而且因為很放鬆、不用磨合，也不用在那邊『前輩好』，一進來就站起來前輩好，以前都看你《小資女孩向前衝》長大的！」3名演員開心鬥嘴絲毫沒有顧忌，不管是戲裡還是私下感情都相當好。《想見你》電影版目前在全台電影院上映中。