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專訪／電影《想見你》許太太快看！許光漢「理想型」公開

▲《想見你》電影版由原班人馬施柏宇（左起）、柯佳嬿、許光漢演出。（圖／記者黃雅琪攝）
▲《想見你》電影版由原班人馬施柏宇（左起）、柯佳嬿、許光漢演出。（圖／記者黃雅琪攝）

記者黃雅琪/台北報導

電影《想見你》延續影集版的劇情，由監製林孝謙、製片人麻怡婷、編劇呂安弦領軍，帶著「鳳南小隊」原班人馬柯佳嬿、許光漢、施柏宇重新回歸。電影版裡頭的陳韻如（柯佳嬿飾演）造型改變後，許多粉絲都認為陳韻如變美了！柯佳嬿則笑說「她有幾場戲需要護髮。」至於黃雨萱（柯佳嬿飾演）的部分，柯佳嬿私心覺得：「還是俐落一點的短髮比較適合她！」

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▲《想見你》演員群施柏宇（左）、柯佳嬿（中）、許光漢（右）出席電影首映會。（圖／NOWnews攝影中心）
▲《想見你》演員群施柏宇（左起）、柯佳嬿、許光漢出席電影首映會。（圖／NOWnews攝影中心）
近日韓國兩大男神宋仲基、李鍾碩紛紛認愛穩定交往中，「台灣男神」許光漢也不落人後，公開自己的「理想型」：「我現在其實就是，聊得來、有氣質，看得順眼就好！我是不會有年齡限制。」一旁的柯佳嬿立刻補問：「那會不會有身材限制？」許光漢笑回：「希望對方也是一個自律的人，希望可以有運動習慣，因為我覺得運動身體才會健康。」聽到許光漢的客套回應，柯佳嬿忍不住再補刀：「回答很保守！」電影上映期間演員們忙著宣傳都無法好好吃飯，向來在飲食管控上特別要求的許光漢，自稱「放肆」吃很多食物，卻被柯佳嬿爆料：「他還是會稍微忌口，像是炸的他就不吃，過來『聞』一下就走！」

▲電影版《想見你》新預告片，李子維（左）、黃雨萱親密互動甜翻粉絲。（圖／翻攝自電影版《想見你》臉書）
▲電影版《想見你》新預告片，李子維（左）、黃雨萱親密互動甜翻粉絲。（圖／翻攝自電影版《想見你》臉書）
片中李子維（許光漢飾演）頻頻到飲料店點「全糖珍珠奶茶」追求黃雨萱（柯佳嬿飾演）的橋段，超甜蜜的行為令粉絲看了也甜在心中，那麼現實中的兩位男神許光漢、施柏宇會如何追求喜歡的對象呢？施柏宇坐在一旁偷笑，立刻引起柯佳嬿關注：「欸！你笑什麼？你是追別人還是都被追？」施柏宇坦承「追別人」為主，並分享國中的追求經驗：「以前當然會有經歷過，就會知道那個女生喜歡喝什麼，然後就會每天去福利社固定買一瓶！」至於許光漢則說：「我應該是會載上下班，如果真的有進一步的話，可以當司機的部分，也樂於接送。」看見許光漢靦腆回應，柯佳嬿也替眾多「許太太」追問：「如果在桃園、台中、台南呢？」許光漢笑著點頭同意：「為了愛都可以！」

▲電影《想見你》施柏宇很開心以電影版跟大家見面。（圖／車庫娛樂、三鳳製作提供）
▲電影《想見你》施柏宇很開心以電影版跟大家見面。（圖／車庫娛樂、三鳳製作提供）
再次合作拍攝《想見你》電影版，3人受訪時歡笑聲不斷，不時的還會互相開對方玩笑，曾被點名「偶包重」的施柏宇頻頻否認：「沒有啊！你看他們兩個都開我各種開玩笑，沒關係啊！不會重還好吧？」不過慘遭前輩許光漢大聲吐槽：「你還好嗎？」似乎另有隱情。先前拍攝電視劇版本《想見你》殺青時施柏宇痛哭不已，這回電影殺青後他說：「無感、完全無感！許光漢立刻開嗆『所以你對我們無感喔？』真的無感，收工還要回家洗澡、睡覺，不然呢？」兩位前輩接著輪流「噹」起弟弟，柯佳嬿感嘆：「好無情喔！」、許光漢玩上癮繼續說：「沒關係啦沒關係，他剛剛是直接嗆我們，我沒有會錯意吧？對不對！」

▲電影《想見你》新預告驚見柯佳嬿穿婚紗。（圖／車庫娛樂、三鳳製作提供）
▲電影《想見你》新預告驚見柯佳嬿穿婚紗。（圖／車庫娛樂、三鳳製作提供）
面對重新聚在一起拍戲的心境，柯佳嬿坦言：「就是妳能有一個機會以相同的角色，再一次聚在一起是滿特別的，劇版的時候比較像是我們在創作這些角色，角色有自己的樣子被觀眾記住之後，我們在電影版反而要去模仿自己曾經演過的角色那種感覺，要把那個狀態跟感覺找回來，還滿奇妙！」本以為施柏宇依然「尊敬」兩位前輩，沒想到一開口就超大膽：「而且因為很放鬆、不用磨合，也不用在那邊『前輩好』，一進來就站起來前輩好，以前都看你《小資女孩向前衝》長大的！」3名演員開心鬥嘴絲毫沒有顧忌，不管是戲裡還是私下感情都相當好。《想見你》電影版目前在全台電影院上映中。

▲左起施柏宇、許光漢、柯佳嬿拍《想見你》狂鬥嘴。（圖／車庫娛樂、三鳳製作提供）
▲施柏宇（左起）、許光漢、柯佳嬿拍電影《想見你》狂鬥嘴。（圖／車庫娛樂、三鳳製作提供）

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