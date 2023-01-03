展現多元經營成果！高雄港111年營收穩定成長邁向新局面

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高雄港務分公司總經理王錦榮指出，高雄港務分公司為提升高雄港貨櫃碼頭營運效率，改善航商業者後線場地不足，積極佈局高雄港貨櫃碼頭重配置，111年1月就與萬海航運公司完成簽約，俟長榮海運公司搬遷至第7貨櫃中心後，由萬海公司進駐經營第5貨櫃中心79至81號碼頭營運。
為配合政府離岸風電政策，在協助推動離岸風電國產化之目標方面，將洲際1期後線34公頃倉儲物流用地，調整為離岸風電發展基地，於111年3月成功招商，由華新麗華公司及銘榮元新能源公司完成簽約進駐，預計經營海底電纜與水下基礎組裝等業務。
王錦榮說，為提升高雄港船舶加油服務業務品質，也於111年底完成高雄港洲際2期碼頭S17碼頭及S16、S17後線土地與油駁碼頭約10公頃用地招商案，順利引進業者投資興建油品儲槽與附屬設施，完工後，將增加高雄港區船舶加油及油品儲轉等業務。
王錦榮強調，高雄港務分公司也積極打造水岸觀光環境，於111年初完成倉7-10庫及其周邊場地占地約0.6公頃，以餐飲、運動休閒及觀光產業等空間配置，成功吸引了25家廠商及70個品牌進駐，尤其111年台灣設計展期間，整個蓬萊港區參觀民眾突破600萬人次，還有愛河灣遊艇碼頭A區，亞果公司已於111年12月正式營運，提供87席遊艇泊位，將帶動高雄港遊艇休憩產業的蓬勃發展。
至於附屬港也展現傲人成果，安平港111年除自由貿易區事業穩定成長外，也加入離岸風電業務，新增2家風電業者簽約進駐，未來將持續推動風電相關產業進駐，觀光遊憩方面，持續辦理水岸規劃發展及招商，而布袋港於111年3月打造新旅客服務中心後，已超過38萬旅客人次造訪，後續將積極籌辦多項設施改善工程和招商引資，在澎湖港馬公港埠大樓旅館部也於111年完成招商簽約，同時配合跳島旅遊計畫，進行郵輪碼頭延建及多項客運服務設施優化工程等因應。
王錦榮指出，高雄港除持續專注於港埠核心業務，也將積極擴增自由貿易港區範圍，增加多元產業進駐港區，以提高雄港貨物量能與國際競爭力，並協助航商業者深耕高雄港，與航港產業夥伴攜手共進、永續共榮，邁向多贏新局面。