文總《WE ARE》公布第4波卡司名單　滅火器、萬芳開唱

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此外，包括雲門舞集、灣聲樂團、FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場、瑞星韻律體操、异境樂團、旮亙樂團、PUZZLEMAN、Sonia Calico、阿根廷鋼琴家明馬丁等團隊也都加入《WE ARE》演容；節目主持人則由Sandy吳姍儒獨挑大樑，將於1月8日晚間在北流預錄主要段落，完整節目則將在除夕夜、1月21日晚間8點至12點播出。
文總今天再公布《WE ARE》最新卡司名單，以經典金曲〈新不了情〉廣受傳唱及喜愛的歌手萬芳，將與北新國小合唱團的學童們共演；曾受邀至日本最大戶外音樂祭Fuji Rock Festival、受金曲獎及金音獎「雙金」肯定的滅火器樂團，也將與國立台灣藝術大學音樂學系管弦樂團跨界演出。
文總表示，告五人將為《WE ARE》創作新曲，並與千位學生共舞，學生成員來自桃園市永平工商高級中等學校、桃園市治平高中、新北市莊敬高職國際學校，團隊已經著手開始密集排練，備受期待。另外，文總近期也會再公布被視為「秘密武器」最終一波卡司，敬請期待。
《WE ARE》播出將涵蓋無線及有線電視、以及網路與OTT平台，電視包括華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台Taiwan Plus則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括YouTube、facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲等同步聯播。