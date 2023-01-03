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文總《WE ARE》公布第4波卡司名單　滅火器、萬芳開唱

▲文化總會「WE ARE我們的除夕夜」特別節目今（3）日公布第4波卡司名單，滅火器、萬芳將開唱。（圖／文總提供）
▲文化總會「WE ARE我們的除夕夜」特別節目今（3）日公布第4波卡司名單，滅火器、萬芳將開唱。（圖／文總提供）

記者李琦瑋／台北報導

文化總會「WE ARE我們的除夕夜」特別節目繼公布美秀集團、雲門舞集、金曲歌王許富凱與羅文裕後，今（3）日再公布第4波卡司名單，滅火器樂團將與台藝大音樂學系管弦樂團跨界共演；曾獲金曲、金鐘的雙金歌后萬芳，也將與北新國小學童合唱團共同登台。

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文總將在除夕夜推出跨界共演、世代共賞、以音樂會為主要型態的特別節目《WE ARE》，邀集高規格製作團隊及近30組演出團隊的盛大陣容。日前已公布的卡司包括美秀集團、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）、告五人、馬念先、余佩真、TRASH、宇宙人、大支、MC耀宗、AKB48 Team TP等。

此外，包括雲門舞集、灣聲樂團、FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場、瑞星韻律體操、异境樂團、旮亙樂團、PUZZLEMAN、Sonia Calico、阿根廷鋼琴家明馬丁等團隊也都加入《WE ARE》演容；節目主持人則由Sandy吳姍儒獨挑大樑，將於1月8日晚間在北流預錄主要段落，完整節目則將在除夕夜、1月21日晚間8點至12點播出。

文總今天再公布《WE ARE》最新卡司名單，以經典金曲〈新不了情〉廣受傳唱及喜愛的歌手萬芳，將與北新國小合唱團的學童們共演；曾受邀至日本最大戶外音樂祭Fuji Rock Festival、受金曲獎及金音獎「雙金」肯定的滅火器樂團，也將與國立台灣藝術大學音樂學系管弦樂團跨界演出。

文總表示，告五人將為《WE ARE》創作新曲，並與千位學生共舞，學生成員來自桃園市永平工商高級中等學校、桃園市治平高中、新北市莊敬高職國際學校，團隊已經著手開始密集排練，備受期待。另外，文總近期也會再公布被視為「秘密武器」最終一波卡司，敬請期待。

《WE ARE》播出將涵蓋無線及有線電視、以及網路與OTT平台，電視包括華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台Taiwan Plus則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括YouTubefacebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲等同步聯播。

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