「象限儀座流星雨」凌晨空降！新年首發最佳觀賞時段曝光
年度三大流星群之首的「象限儀座流星雨」，將在明（4）日凌晨達到極大期，台北市立天文館表示，象限儀座流星雨的極大期輻射點約在明日凌晨1點左右升起，明日凌晨4點（月亮落下）至日出前會是最佳觀賞時段；此外，明晚還有「火星合月」天象，亮度達-1.1等（數字越大亮度越小，人類肉眼可見最大亮度為6）的紅色火星，今晚天黑後就會出現在月球東方約4度處，火星與月亮同升同降的奇景也能一探究竟。
記者張志浩/綜合報導
國際流星組織（IMO）預測，今年象限儀座流星雨每小時天頂數量約110顆，不過因為這次極大期接近滿月，在月光的影響下，能見流星數量將減少至每小時25顆左右。天文館建議，可以盡量選擇無光害且視野遼闊的地方，躺下後掃瞄全天空，幸運的話肉眼就能觀賞這場流星雨，若使用高感度數位相機攝影，更能留下精彩美景。
而明日凌晨3點37分將發生火星合月，地心所見的火星位在月球以北約0.54度的位置，民眾今晚起便能看見火星與月亮同升同降，隨著時間越接近天亮，火星與月亮也會愈發接近，從台北的方向看去，兩者最接近的時間點約為隔日5時，僅剩下0.84度，與地球中心的火星合月時間略有不同。
天文館補充，地球中心向外看，行星和月球的赤經經度相同時，就稱為「行星合月」，通常是一個農曆月之中，該行星和月球比較接近的時候，若是明亮的行星可以成為有趣的影像。台北市立天文館也將在象限儀座流星雨極大期時，透過高畫質攝影機進行直播，民眾在家中透過網路，就可以即時欣賞到流星雨美景。