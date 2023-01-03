搶攻年節送禮商機 文觀局線上線下助伴手禮業展通路

搶攻年節送禮商機，由嘉義縣文化觀光局帶領參加「2022臺灣國際食品暨設備展」的10間嘉義優鮮店家，不但透過專屬優惠及優質產品，打造出品牌好口碑；文觀局更媒合業者上架至MoMo購物網，方便民眾不用出門，就可以在家輕鬆辦年貨；線上線下雙管齊下行銷嘉義優鮮伴手禮!
記者金武鳯/綜合報導
文化觀光局許有仁局長表示，嘉義縣府長期致力於嘉義優質伴手禮推廣，從包裝改善輔導到多元通路拓展，包含實體通路與線上通路，期望協助伴手禮業者揮別疫情陰霾，在後疫情時代振奮再出發。為此，文觀局特別帶領業者北上參加國際性展覽，除了B2C的一般民眾消費外，更有B2C的專業洽談，希望將嘉義在地最優質的伴手禮推介出去，透過多元管道推廣，協助業者開展新通路。
此次參展的伴手禮業者有：酪梨禮盒、咖啡、高山茶禮盒、火雞肉絲禮盒等類別，多元而優質。其中，酪梨禮盒和火雞肉絲禮盒人氣超動，展覽結束前便便銷售一空，向隅民眾紛紛打聽相關訂購情，讓買氣延續不間斷。
農曆年節即將到來，民眾開始採買年節伴手禮，嘉義優鮮業者透過4天的參展露出，已經接獲許多企業及民眾的訂單詢問，除了電話洽詢之外，文觀局更媒合業者上架MoMo購物網，刺激買氣，讓民眾不用出門，就可以享受最新鮮優質的嘉義優鮮伴手禮。