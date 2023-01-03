大雅月祥路瓶頸道路　楊瓊瓔：終於要拓寬

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忠義里長林義木指出，月祥路（平和路至平和南路間）路段受大社支線灌溉溝渠限制，致路寬不足，不僅會車不易，時常發生車輛擦撞，消防救護等車輛更無法進入，使居住在尾端居民懼怕發生災害，確實有改善必要。感謝立委楊瓊瓔及吳顯森、吳呈賢議員為月祥路改善的努力，第一期從復興餐廳前月祥路溝渠改善及復舊工程至月祥路267巷共190公尺，工程經費2088萬元，已在去年11月動工，不過因經費龐大，後續還有525公尺，希望再爭取經費打通最後一哩安全、舒適回家的路，讓里民能夠安居樂業。
建設局局長陳大田表示，民眾的心聲市府都聽到了，改善工程規劃改善長度共約715公尺，將原路寬4.5公尺拓寬至10至12公尺，第一階段先行改善190公尺，已在去年11月動工，工程總經費約2088萬元，工程預計明年9月完工，主要工程是利用側邊腹地新設灌溉溝渠，再將現有灌溉溝渠回填作道路使用；第二階段工程從月祥路267巷至平和南路，長度約525公尺，規劃工程為溝渠改善及復舊(路面拓寬)、台電天空纜線下地、路燈遷移等經費約6000萬元，也在楊瓊瓔委員、吳呈賢議員的積極協調及農水署同意在工程經費上的協助，規劃112年中開工，113年底完工。
議員吳呈賢強調，大雅區月祥路沿線道路狹窄，車輛難以會車，還曾發生火災卻遭遇阻礙消防車無法進入，險些延誤救災的窘境，未來完工後，解決了當地數十年來道路瓶頸的困擾，讓大家出入更加方便。
楊瓊瓔表示，這條道路建設對忠義里太重要了，月祥路沿線約有715公尺路段道路狹窄，路寬不到4.5公尺，車輛難以會車，由於有灌溉溝渠緊鄰道路，以往還曾傳出有民眾騎車經過時，因要閃避車輛擦撞溝渠護岸情事，更有消防車要駛入救災，卻因道路狹窄無法進入，只好由人員徒步拉幾百公尺長的水線進入村莊救災的窘境，險些延誤救災，要求儘速拓寬。