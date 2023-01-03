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大雅月祥路瓶頸道路　楊瓊瓔：終於要拓寬

▲立法委員楊瓊瓔邀集中市府建設局等單位人員會勘月祥路現有道路寬度不足的問題(圖／楊瓊瓔服務處提供2023.1.3)
▲立法委員楊瓊瓔邀集中市府建設局等單位人員會勘月祥路現有道路寬度不足的問題(圖／楊瓊瓔服務處提供2023.1.3)

記者柳榮俊/台中報導

台中市大雅區月祥路通往中科園區的主要道路，現有道路寬度狹小僅有4.5公尺，周邊為老舊眷舍，消防車或救護車等大型救難車輛無法進入，有公安隱憂；且會車不易。今(3)日立法委員楊瓊瓔及議員吳呈賢邀集中市府建設局等單位人員會勘，改善現有道路寬度不足的問題，確保居民生命財產安全，楊瓊瓔說，千呼萬喚，大雅區月祥路瓶頸道路終於要完成路面拓寬了。

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忠義里長林義木指出，月祥路（平和路至平和南路間）路段受大社支線灌溉溝渠限制，致路寬不足，不僅會車不易，時常發生車輛擦撞，消防救護等車輛更無法進入，使居住在尾端居民懼怕發生災害，確實有改善必要。感謝立委楊瓊瓔及吳顯森、吳呈賢議員為月祥路改善的努力，第一期從復興餐廳前月祥路溝渠改善及復舊工程至月祥路267巷共190公尺，工程經費2088萬元，已在去年11月動工，不過因經費龐大，後續還有525公尺，希望再爭取經費打通最後一哩安全、舒適回家的路，讓里民能夠安居樂業。


建設局局長陳大田表示，民眾的心聲市府都聽到了，改善工程規劃改善長度共約715公尺，將原路寬4.5公尺拓寬至10至12公尺，第一階段先行改善190公尺，已在去年11月動工，工程總經費約2088萬元，工程預計明年9月完工，主要工程是利用側邊腹地新設灌溉溝渠，再將現有灌溉溝渠回填作道路使用；第二階段工程從月祥路267巷至平和南路，長度約525公尺，規劃工程為溝渠改善及復舊(路面拓寬)、台電天空纜線下地、路燈遷移等經費約6000萬元，也在楊瓊瓔委員、吳呈賢議員的積極協調及農水署同意在工程經費上的協助，規劃112年中開工，113年底完工。


議員吳呈賢強調，大雅區月祥路沿線道路狹窄，車輛難以會車，還曾發生火災卻遭遇阻礙消防車無法進入，險些延誤救災的窘境，未來完工後，解決了當地數十年來道路瓶頸的困擾，讓大家出入更加方便。


楊瓊瓔表示，這條道路建設對忠義里太重要了，月祥路沿線約有715公尺路段道路狹窄，路寬不到4.5公尺，車輛難以會車，由於有灌溉溝渠緊鄰道路，以往還曾傳出有民眾騎車經過時，因要閃避車輛擦撞溝渠護岸情事，更有消防車要駛入救災，卻因道路狹窄無法進入，只好由人員徒步拉幾百公尺長的水線進入村莊救災的窘境，險些延誤救災，要求儘速拓寬。

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