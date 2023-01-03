《詐團圓》隋棠串通導演！狠心下毒手掌摑陳昊森　

由億萬導演葉天倫執導的最新賀歲電影《詐團圓》，今（3）日舉行媒體試片，趣味又溫馨的劇情，讓人提前感受年節氣息。主要演員隋棠與陳昊森連袂出席映後，兩人不僅首次合作，更出人意外在片中飾演一對「母子」，從美國行騙到台灣，不僅從頭到尾都有精采對手戲，片尾一場隋棠急欲甩離陳昊森的戲，隋棠更「耍詐」來真的、狠心下毒手掌摑陳昊森，把他打得當場涕淚縱橫，果然逼出感人好戲。
記者黃雅琪/綜合報導
從「人妻」演到「人母」，隋棠坦承一開始知道自己要在電影《詐團圓》裡跟陳昊森演「母子」，心中很過不去。直到跟這個大男孩試戲相處過後，才發現「真的可以」。片中兩人感情濃密、相依為命，一場隋棠急欲甩離陳昊森的決裂戲，隋棠臨時決定跳脫劇本，在完全沒知會陳昊森下，當場下毒手、狠狠給了他一巴掌。這記巴掌突如其來，除打得陳昊森眼冒金星，他身體的顫抖、激動，以及傷心憤怒的反應都非常棒，讓現場人員都開心叫好說「Jason真的很可憐」。
隋棠雖成功將陳昊森的演出激到最高點，但事後仍跑去跟他道歉，「我知道我下手有多重，因為連我自己的手都好痛」。陳昊森表示沒料到會真打，因此嚇了一大跳：「我發現『媽媽』打我的時候，還特別『拉桿』加重力道，很感謝這巴掌，讓我更加入戲。」令人吃驚的是，這場「掌摑戲」原來詐中有詐，竟完全出自導演葉天倫的授意。原來該戲拍攝前，由於劇本有蠻大的變動，陳昊森完全不知道到時會不會真打，萬萬沒想到葉天倫早與隋棠串通好「來真的」，隋棠在正式上場前還很緊張，深怕讓陳昊森不開心。電影《詐團圓》將於1月20日在全台盛大上映。