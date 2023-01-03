南台灣好發上泌尿道上皮癌 輸尿管鏡下腫瘤燒灼術可保腎

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奇美醫學中心泌尿外科主治醫師謝育哲指出，泌尿道上皮癌是一種好發於70歲以上族群的癌症，台灣每年有將近4千人確診。上泌尿道指的是輸尿管與腎臟，由上泌尿道上皮長出來的腫瘤，就稱為「上泌尿道上皮癌」，特別好發於南台灣。根據國民健康署2019年報告顯示，國人罹患上泌尿道上皮癌的機率居全球之冠，南臺灣的發生率是全國平均值的1.36倍以上，根據相關的接觸風險分析，抽菸、慢性尿毒症病人、從事易接觸化學物質與染劑的工作、烏腳病流行地區病人、有家族史者、曾罹患下泌尿道上皮癌病人和服用含有馬兜鈴酸中藥的病人，都是泌尿道上皮癌的危險因子之一，隨著年紀越來越高，發生的機率也越大，洗腎病人也是高風險族群之一，因此不可不防。
謝育哲說明，上泌尿道上皮癌初期約15%的病人沒有症狀，有症狀者大部分以無痛性血尿來表現。如果罹患較晚期上泌尿道上皮癌，表現出的症狀則以疲倦、貧血、體重減輕或因骨頭轉移造成的骨頭疼痛為主。上泌尿道上皮癌標準的治療方式為患側腎臟輸尿管與膀胱袖口的切除來根除癌細胞，但對於年長者或腎功能較差的病人較不適合。對於腎功能不佳、雙側病兆或是單一腎臟的病人，較初期且腫瘤小於2公分，可考慮接受輸尿管鏡下腫瘤燒灼手術，不僅可免去因雙側腎切除而洗腎的風險，還有疼痛較少、無手術傷口、恢復較快的好處。
謝育哲強調，根據奇美醫學中心統計2002至2022年上泌尿道上皮癌共有1,824位病人，第一期的病人經治療後5年存活率可至8成以上、第二期7成、第三期6成，一但到了第四期僅不到4成的存活機率，比例差異相當懸殊，因此早期發現可以早期治療。若發現有無痛性血尿、腰痛或是摸到硬塊時，應儘早到醫院就診，安排進一步檢查與治療。若是確定為上泌尿道上皮癌，在病人條件符合下，接受輸尿管鏡下腫瘤燒灼術，可以保留腎臟，免除後續洗腎風險，並且有良好的腫瘤控制成效。