照顧弱勢、無須申請　高市府推出112年減免補貼加碼方案

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勞工局推出「安心即時上工」方案，為協助受疫情影響之勞工，參與由政府提供符合公共利益之計時工作，並核給工作津貼及防疫津貼，工作職缺數預估4,500個，每位勞工每月80小時，每人最長960小時，上工期間至112年6月30日止。
有關加碼勞工貸款利息補貼部分，補貼資格為申貸勞動部110年6月15日開辦之110年勞工紓困貸款，申貸時段設籍高雄市者；補貼期間為代貸款第2年(第13個月至第24個月貸款利息)，凡符合資格者免提出申請手續，並由承貸銀行直接撥付補貼利息，補貼利率以年息1.845%核算，受益人數約89,000人。此外，本市庇護工場承租市有房地租金減免至今年底(或疫情指揮中心裁撤止)，減免期間均免繳納租金，讓庇護工場減少疫情衝擊，永續經營。
高市府挺市場、拚經濟，公、民有市場垃圾清運費免收以及公有零售市場租金減半延續至今年6月。財政局提出市有土地減租紓困措施，市有非公用土地承租戶，營業用戶租金減收50%；設定地上權案，已作商業使用且營運中租金減收60%，財政局相關措施，可以致電 07-3368333 轉 2091。
文化局也提出1-6月租金減免方案，針對所轄演藝場館，演出取消者免收違約金並全額退費，演出延期於疫情趨緩後在原場館演出者，場地費減半計收，而進駐文化局場域營運之商家或團體，租金減收50%並得申請緩繳或分期。洽詢窗口為文化發展中心 07-2225136轉8818。
教育局也針對弱勢學生餐食補助方面，今年國中小經濟弱勢學生在校享用免費營養午餐；國中小低收入戶學生假日及寒暑假，可持安心餐食數位票卡至4大超商兌餐。
社會局則推出弱勢家戶租金減免方案，銀髮家園、單親家園住戶分別減收租金50%，諮詢專線可撥打07-3368333分機2441、3862；另加碼身障者房屋租金補貼，依一個月租金補貼金額一次性加碼補貼50%，諮詢專線07-3368333分機3944。