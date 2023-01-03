「科技風向球」CES將登場 雙A筆電、電競大秀新技術亮相
被譽為科技風向球的美國消費性電子展（CES），將於美國時間1/5~1/8在美國拉斯維加斯展開，科技大廠力拼能見度，包含HTC、ASUS、三星等都有新技術亮相，台灣工研院研發的「我視AI魚缸」甚至勇奪「消費性電子展創新獎（CES 2023 Innovation Awards）這也是工研院參展以來累積獲得的第10個獎項。
記者周淑萍/綜合報導
2023 CES創新獎是全球科技最矚目的獎項之一，今年申請角逐產品數量超過2,100項來角逐28項類別，申請量創下新高，工研院以「我視AI魚缸」獲獎。「我視AI魚缸」融合智慧展示、人工智慧識別、人機互動技術，目前已應用於臺灣國立海洋科技博物館，強化民眾海洋探索和智慧育樂的成果，提供比傳統水族館更具互動的選擇，未來更可應用於醫學手術模擬或相關展演領域，在疫後時期帶來虛實互動與沉浸式體驗的展演方式。「我視AI魚缸」是全球第一個利用虛實融合技術，可根據遊客視線秀出相關海洋生物的訊息，準確率高達 98%，亦可用於手勢控制，透過非接觸方式實現互動需求。
雙Ａ大廠華碩1/4 會率先舉辦ROG《For Those Who Dare: Maxed Out》線上發表會，大秀2023 ROG全系列強悍電競新品登場，緊接著週四（1/5） 舉辦《Seeing an Incredible Future》同樣也是線上發表會，預料全產品線都會有嶄新的技術亮相。Acer也將在1/4舉行next@acer全球線上發表會，同時預告會有創新產品，並且投入全新領域。
韓國大廠三星，日前三星電子副主席暨裝置體驗事業群執行長JH Han表示，在CES上，三星將勾勒「串聯，讓世界更安定」計畫，三星將展示全新擴充升級的SmartThings體驗，於再進化的安全性助陣下，更加流暢無縫地整合使用者的家庭生態圈。