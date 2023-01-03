高鐵攜手雄獅推樂齡旅遊　專案遊程滿65歲現折200元

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鄭光遠表示，台灣高鐵不只是交通運輸業，更希望高鐵列車能夠成為旅客與各地美景、各種美食之間的「美好生活的連結者」，未來台灣高鐵更將結合公司目標與ESG願景，在高齡化社會中為樂齡旅客繼續創造貼心、有感的服務及旅遊體驗。
黃信川則說，雄獅深耕樂齡市場多年，觀察發現樂齡族對於生活品味及終身學習更加重視，因此以「主題策展」及「深度體驗」為核心，首度與台灣高鐵聯手打造「大人囝仔高鐵行」樂齡旅遊產品，強調「讓旅遊的目的」比「旅遊的目的地」更重要，更獨步業界配置雙導領，推出「小天使服務」，全程替旅客拍照留念。
高鐵假期「大人囝仔高鐵行」2日或3日豐富行，20人成團，採全包式行程，不僅一次搞定高鐵來回車票、食宿、接駁，更結合運動、學習、懷舊、音樂、美食等5大主題，此次推出的三條行程各有特色，包含「台中谷關八仙山溫泉養生2日豐富行」、「漫遊雲林兒時回憶布袋戲Live2日豐富行」及高雄墾丁藍皮解憂號月琴思想起3日豐富行」。
以「台中谷關八仙山溫泉養生2日豐富行」為例，台北出發65歲以上旅客只要4,890元起，行程特別規劃「北歐健走杖健康講座」，讓參加者學習樂活健走的秘訣，晚間則安排台中「心之芳庭」餐廳的星空晚宴，可以一邊用餐一邊眺望台中市的美麗夜景，並入住「谷關溫泉飯店」，行程既健康又豐富。
台灣高鐵公司表示，高鐵假期本次與雄獅旅遊攜手合作，整合食、宿、遊、購、行等多樣旅遊元件，更在行程中串聯地方產業、職人解說及文化體驗等元素，為樂齡族群打造出專屬的全新體驗。更希望透過異業結盟方式，在高齡化社會中，創造更加符合旅客期待的特色產品。