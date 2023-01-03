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高鐵攜手雄獅推樂齡旅遊　專案遊程滿65歲現折200元

▲台灣高鐵與雄獅旅遊攜手合作，推出高鐵假期「大人囝仔高鐵行」2日、3日遊程，精選三條適合陪伴樂齡長者、闔家出遊的團體行程。（圖／高鐵提供）
▲台灣高鐵與雄獅旅遊攜手合作，推出高鐵假期「大人囝仔高鐵行」2日、3日遊程，精選三條適合陪伴樂齡長者、闔家出遊的團體行程。（圖／高鐵提供）

記者黃仁杰／台北報導

看準樂齡旅遊商機，台灣高鐵與雄獅旅遊攜手合作，推出高鐵假期「大人囝仔高鐵行」2日、3日遊程，精選三條適合陪伴樂齡長者、闔家出遊的團體行程，即（3）日起開放旅客預訂3月至6月出發的假期；同時，為了鼓勵樂齡旅客踴躍出遊，65歲以上旅客每位報名即可再折200元團費。

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台灣高鐵公司總經理鄭光遠與雄獅旅遊董事總經理黃信川今日也共同舉辦產品發表記者會，鼓勵旅客現在提早為長輩預約，在春暖花開之際展開一趟快樂的「高鐵行」，更希望闔家陪伴樂齡長輩一起同行，體驗「高速‧慢活」的旅遊樂趣。

鄭光遠表示，台灣高鐵不只是交通運輸業，更希望高鐵列車能夠成為旅客與各地美景、各種美食之間的「美好生活的連結者」，未來台灣高鐵更將結合公司目標與ESG願景，在高齡化社會中為樂齡旅客繼續創造貼心、有感的服務及旅遊體驗。

黃信川則說，雄獅深耕樂齡市場多年，觀察發現樂齡族對於生活品味及終身學習更加重視，因此以「主題策展」及「深度體驗」為核心，首度與台灣高鐵聯手打造「大人囝仔高鐵行」樂齡旅遊產品，強調「讓旅遊的目的」比「旅遊的目的地」更重要，更獨步業界配置雙導領，推出「小天使服務」，全程替旅客拍照留念。

高鐵假期「大人囝仔高鐵行」2日或3日豐富行，20人成團，採全包式行程，不僅一次搞定高鐵來回車票、食宿、接駁，更結合運動、學習、懷舊、音樂、美食等5大主題，此次推出的三條行程各有特色，包含「台中谷關八仙山溫泉養生2日豐富行」、「漫遊雲林兒時回憶布袋戲Live2日豐富行」及高雄墾丁藍皮解憂號月琴思想起3日豐富行」。

以「台中谷關八仙山溫泉養生2日豐富行」為例，台北出發65歲以上旅客只要4,890元起，行程特別規劃「北歐健走杖健康講座」，讓參加者學習樂活健走的秘訣，晚間則安排台中「心之芳庭」餐廳的星空晚宴，可以一邊用餐一邊眺望台中市的美麗夜景，並入住「谷關溫泉飯店」，行程既健康又豐富。

台灣高鐵公司表示，高鐵假期本次與雄獅旅遊攜手合作，整合食、宿、遊、購、行等多樣旅遊元件，更在行程中串聯地方產業、職人解說及文化體驗等元素，為樂齡族群打造出專屬的全新體驗。更希望透過異業結盟方式，在高齡化社會中，創造更加符合旅客期待的特色產品。

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