除舊佈新、團圓圍爐！科技家電成最佳神隊友

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「掃地機器人」已經成為現代人生活中最佳的清潔幫手，功能也從一開始簡單的掃地吸塵，升級為具備掃拖二合一、自動洗抹布、自動倒垃圾等各式功能，就連路徑規劃、脫困能力、物體辨識、遠端遙控等，也大幅提升，消費者可以根據打掃環境、個人需求，選擇合適的掃地機器人，讓居家清理變得更簡單輕鬆，除了居家清潔，過年在家團圓吃大餐，集雅社推薦可以輕鬆上菜的廚房神器「蒸氣烘烤微波爐」，透過內建模式就能當成電鍋、微波爐、蒸爐、烤箱、油炸鍋等一機多用；而且還具備數10種自動烹煮模式可做設定，只要把食材準備好放入，透過幾個按鍵的設定，按下啟動鍵，主廚級料理就能輕鬆上桌。除了可以方便快速烹調年菜，還內建健康低油煙功能，減低年菜大魚大肉負擔。
而過年大肆採買年貨，常覺得冰箱不夠用，新一代的冰箱不僅更智慧、節能，也走顏質路線，美型設計讓廚房空間更具設計感，LG敲敲看門中門冰箱，只要輕輕敲冰箱門就會變透明，一目瞭然有什麼東西，酷炫的設計還具備方便節能功效，特定機型首創內建自動製作冰球功能，親朋好友在家聚會小酌更能增添儀式感。此外，近年受到疫情影響冷凍櫃大翻身，為了迎合小家庭使用，又以窄身、直立式的冷凍櫃最受歡迎，趁年前購入，正好應付過年大量採購的肉品、海鮮以及冷凍品的需求。
在2023的新春，集雅社發起集粉召集令，推出入會好禮四重奏，112年1月1日起至3月31日，可免費申辦會員，入會立即享有集利金100點；還可累積集利金，每消費滿1,000元回饋1點集利金，活動期間更享5倍送；生日當月單筆消費滿千即贈生日禮，消費集利金加倍送；還有不定期卡友優惠及驚爆會員價商品。
新春試手氣！金兔樂報喜「除舊布新抽金幣」2023年1月2日至2月5日活動期間內，綁定集雅社LINE@會員，不限金額消費且符合活動資格，即可參加除舊佈新抽金幣活動。並有機會抽中LG智慧變頻蒸烤微波爐、SHARP自動除菌離子清淨機、兔年紀念金幣等大獎。
不僅有新春商品優惠，抽金幣等活動，各品牌也有滿額贈好禮，讓好康再升級。Panasonic即日起至112年2月25日買電冰箱、洗衣機、調理商品、家事商品等指定機種就送精選好禮；另外，更於集雅社獨家推出PoME滿客禮讚活動，即日起至112年1月31日止，於集雅社購買Panasonic電視、冰箱、洗衣機、洗碗機、小家電等指定商品，單筆滿12萬就送調禮機及沖牙機，滿18萬送無線吸塵器。日立則推出秋冬歡聚送，凡購買冰箱、洗衣機、烘烤料理爐、吸塵器指定機型，就送好禮；SHARP推出美好家感謝慶，購買任意門除菌冰箱、空氣除菌滾筒洗衣機等指定商品，也有微波爐等好禮贈送；SAMSUNG則是祭出優惠期間購買指定電視，最高送2萬5千元郵政禮券；另外SONY購買指定商品享週週抽10萬旅遊金。多重優惠加碼再加碼，民眾可得把握春節享受最強家電優惠。
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