百貨春節檔期業績目標年增3%　點數經濟加持、看Q1很樂觀

我是廣告 請繼續往下閱讀
新光三越預估，雖然各國國門解禁，但染疫高峰威脅未減，因此認為最近消費動能應該還是會留在國內，且大家不能出國，就會想好好犒賞自己，觀察到客單價有所提升，其中名品業績提升5成、表現亮眼，家電3C類銷售也很不錯，因此對於今年第一季仍是相當正向樂觀。
只是，新光三越也坦言，國內經濟成長下修，民眾荷包縮水，確實更會精打細算了，也因此行銷上持續深耕「點數經濟」。以去年周年慶為例，該檔期首度加入贈送點數，活絡點數、刺激消費，最後發現使用點數的會員，比不使用點數的多了2到3倍，顯示消費者非常能夠接受點數的玩法。
也因此，業者趁勢追擊，這次春節檔期也從原本只玩信用卡回饋，首度加入贈送點數，看好「點數經濟」要讓民眾買得有感、換得有感、玩得有感。1/5（四）至2/12（日）活動期間，指定銀行推出單卡刷卡累計滿1萬回饋4%、滿6萬回饋5%、滿30萬回饋6%，並加贈skm points點數（單筆100元贈3點，以此類推），首11日刷skm pay更加碼skm points點數加倍送（點數3點變6點，以此類推）。
而為了邀300萬會員回娘家同樂，業者祭出週週扣20點，就可以抽東京來回機票、扣100點可抽Tesla！想要直接扣點數，直接換的也有，像是扣6000點，可兌換PORTER零錢包。每日扣點「限量搶購」的也有，如扣100萬點可換星宇航空日本東京雙人商務艙來回機票，門檻低的扣100點就能把洗衣槽除菌劑、蘋果汁等帶回家。過年想試試手氣也可以，1/22到1/26期間，只要扣10點有機會抽中100元、1000元或10000元電子禮券。希望不同點數玩法，能滿足不同的消費族群，更希望增加大家的品牌忠誠度。