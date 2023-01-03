贏過小S！許韶恩「完美駕馭」死亡芭比粉 辣曬身材曲線
女星小S（徐熙娣）和老公許雅鈞婚後育有3個女兒，分別是Elly（許曦文）、Lily（許韶恩）和許老三（許曦恩），其中老二Lily近年跟隨媽媽、姊姊的腳步踏進演藝圈，擁有清秀長相、優雅氣質，時常透過社群平台與粉絲互動，圈粉無數，她昨（2）日在IG開問答讓粉絲提問，除了公開超狂手寫筆記，也曬出穿著「死亡芭比粉」套裝辣照。
娛樂中心／綜合報導
許韶恩昨日在IG限時動態開問答與粉絲互動，有網友問他「Lily數學好嗎？」她回答：「我跟阿數感情不好，Math is my immortal enemy（數學是我最大的敵人）！」還有網友好奇「可以看Lily自己做的筆記嗎？」她也大方曬出自己的手繪生物筆記，不僅用不同顏色區分重點，圖案也用各種顏色呈現，就像教科書一樣仔細，讓網友超震驚。
此外，Lily也穿上超難駕馭的「死亡芭比粉」套裝，短版平口背心、貼腿高腰單車褲使她纖細身材、小蠻腰和完美腰臀比例一覽無遺，搭配同色系短版運動外套、包包，手上再拿著精品隨手杯，整個人仙氣爆棚，宛如「真人芭比」。事實上，小S去年7月在金曲紅毯上就穿上「死亡芭比粉」洞洞洋裝，搭配粉紅褲襪，還小露南半球，性感程度爆表；如今二女兒也完美駕馭「死亡芭比粉」，絲毫不遜色，和媽媽一樣美。
貼文一出，網友也紛紛留言，「好好看這顏色完美駕馭」、「怎麼看起來那麼合理？好美啊」、「好粉哦，也好美」、「不愧是巨星的女兒， 真的有遺傳」、「小S生了個小林志玲，也是很有趣」、「好漂亮」、「好美，好粉」、「好美耶」、「太美了」。（編輯：郭佩蓉）