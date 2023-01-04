團圓怎麼算？家樂福「愛的圓桌率」多重優惠給你標準答案

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著成長，人們漸漸離開父母身邊，有的為了工作，有的組織家庭，但緣分總會讓你我再次相聚！其中，一年一度的農曆新年便是凝聚大家的重要節日，加上國人終於迎來各種政策鬆綁與解禁，預計兔（2023）年將會是不少家庭近年來最盛大的「團圓日」！而不管是除舊佈新大掃除、美味熱鬧的團圓飯，還是親友歡聚的美好時光，必定需要各式各樣的年貨備戰。國內龍頭量販店家樂福新年主題「愛的圓桌率澎𝝿來團聚」，包含卡哇伊派新年禮盒、經典派拜年伴手禮、舶來派過年團聚零食、美酒商品等一應具全。
Happy 兔 you！卡娜赫拉萌力過新年
2023是兔子年，怎能沒有兔子周邊來應景呢？對此家樂福攜手可愛的卡娜赫拉一起萌爆新年，只要是家樂福會員單筆消費量販店、線上購物消費滿1000元、超市滿499元，就可以加購超級可愛的卡娜赫拉商品小物！另外，家樂福還加碼推出卡娜赫拉的小動物富士蘋果禮盒，讓送水果也能萌翻天！
優惠喜迎春 會員專屬週週有金喜
除了可愛應援，消費者只要在指定時間，單筆消費於量販、線上購物滿2000元，超市滿888元，就能享有9折優惠！即日起至1月31日使用家樂福錢包支付，於量販店、線上購物消費滿1000元、超市店滿500元，便可獲得KZM豪華露營組抽獎機會，買越多抽獎機會越大！
新春優惠懶人包
1.活動時間：1/1-1/2、1/8、1/14-1/15、1/18-1/20，會員單筆消費量販或購物滿2000元，超市滿888元，再享9折優惠（每波會員限參加一次）。
2.12/28-1/31使用家樂福錢包支付，量販店/線上購物滿1000元、超市店滿500，還可獲得KZM豪華露營組抽獎機會，買越多抽獎機會用大！
3.家樂福會員豐富好康！消費滿額送現金抵用券與紅利點數，買家電、年菜，辦年貨，這時候來最划算！1/16前單筆購買指定年菜商品，每滿1500元贈100元現金折價券。(最高送5000元)；1/31前單筆購買指定禮盒系列商品，每滿699元贈紅利點數15,000點(最高送150000點)；2/28前單筆購買家電商品，每滿5000即可獲得一次抽獎機會，總價值300萬大回饋，送你出國旅遊及眾多家電好唷！
完整活動資訊：https://bit.ly/3WM1XBl