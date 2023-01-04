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團圓怎麼算？家樂福「愛的圓桌率」多重優惠給你標準答案

▲不管是除舊佈新大掃除、美味熱鬧的團圓飯，還是親友歡聚的美好時光，必定需要各式各樣的年貨備戰。（圖／翻攝自家樂福影片）
▲不管是除舊佈新大掃除、美味熱鬧的團圓飯，還是親友歡聚的美好時光，必定需要各式各樣的年貨備戰。（圖／翻攝自家樂福影片）

生活中心/綜合報導

一眨眼，2022進入最後尾聲，眾所期待的春節年假即將到來！對於在外地辛苦打拼的游子，總算可以休個長假好好陪伴家人；而久未探望父母的小家庭，終於也可以帶著攜家帶眷，返鄉團圓，共譜三代同樂。但準備回家的你，對親戚們表達祝福心意的伴手禮可不能少；準備迎接家人圍爐的長輩們，兔年春聯、擺飾、年菜食材是否也買齊了呢？其實想要輕鬆又簡單地一站式購買不麻煩，家樂福新年主題「愛的圓桌率澎𝝿來團聚」，包含各式各樣的禮盒、伴手禮，還有澎湃加購活動，讓消費者一起享年味還能拿好康！

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家樂福「愛的圓桌率」　溫馨採買共譜兔年

隨著成長，人們漸漸離開父母身邊，有的為了工作，有的組織家庭，但緣分總會讓你我再次相聚！其中，一年一度的農曆新年便是凝聚大家的重要節日，加上國人終於迎來各種政策鬆綁與解禁，預計兔（2023）年將會是不少家庭近年來最盛大的「團圓日」！而不管是除舊佈新大掃除、美味熱鬧的團圓飯，還是親友歡聚的美好時光，必定需要各式各樣的年貨備戰。國內龍頭量販店家樂福新年主題「愛的圓桌率澎𝝿來團聚」，包含卡哇伊派新年禮盒、經典派拜年伴手禮、舶來派過年團聚零食、美酒商品等一應具全。

Happy 兔 you！卡娜赫拉萌力過新年

2023是兔子年，怎能沒有兔子周邊來應景呢？對此家樂福攜手可愛的卡娜赫拉一起萌爆新年，只要是家樂福會員單筆消費量販店、線上購物消費滿1000元、超市滿499元，就可以加購超級可愛的卡娜赫拉商品小物！另外，家樂福還加碼推出卡娜赫拉的小動物富士蘋果禮盒，讓送水果也能萌翻天！

▲家樂福攜手可愛的卡娜赫拉一起萌爆新年，只要是家樂福會員單筆消費量販店、線上購物消費滿1000元，超市滿499元，就可以加購超級可愛的卡娜赫拉商品小物。（圖／品牌提供）
▲家樂福攜手可愛的卡娜赫拉一起萌爆新年，只要是家樂福會員單筆消費量販店、線上購物消費滿1000元，超市滿499元，就可以加購超級可愛的卡娜赫拉商品小物。（圖／品牌提供）
優惠喜迎春　會員專屬週週有金喜

除了可愛應援，消費者只要在指定時間，單筆消費於量販、線上購物滿2000元，超市滿888元，就能享有9折優惠！即日起至1月31日使用家樂福錢包支付，於量販店、線上購物消費滿1000元、超市店滿500元，便可獲得KZM豪華露營組抽獎機會，買越多抽獎機會越大！

▲指定時間，單筆消費於量販、線上購物滿2000元，超市滿888元，就能享有9折優惠！（圖／品牌提供）
▲指定時間，單筆消費於量販、線上購物滿2000元，超市滿888元，就能享有9折優惠！（圖／品牌提供）
新春優惠懶人包

1.活動時間：1/1-1/2、1/8、1/14-1/15、1/18-1/20，會員單筆消費量販或購物滿2000元，超市滿888元，再享9折優惠（每波會員限參加一次）。

2.12/28-1/31使用家樂福錢包支付，量販店/線上購物滿1000元、超市店滿500，還可獲得KZM豪華露營組抽獎機會，買越多抽獎機會用大！ 

3.家樂福會員豐富好康！消費滿額送現金抵用券與紅利點數，買家電、年菜，辦年貨，這時候來最划算！1/16前單筆購買指定年菜商品，每滿1500元贈100元現金折價券。(最高送5000元)；1/31前單筆購買指定禮盒系列商品，每滿699元贈紅利點數15,000點(最高送150000點)；2/28前單筆購買家電商品，每滿5000即可獲得一次抽獎機會，總價值300萬大回饋，送你出國旅遊及眾多家電好唷！　



完整活動資訊：https://bit.ly/3WM1XBl

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