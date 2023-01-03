《劫婚》小島開戰歹徒！珍妮佛羅培茲假髮、高跟鞋當武器
《脫稿玩家》製片團隊耗資20億台幣打造婚禮動作電影《劫婚大作戰》（Shotgun Wedding），本片由珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與《變形金剛系列》喬許杜哈莫（Josh Duhamel）主演，故事描述一對新婚夫妻即將在小島舉行豪華婚禮，這時突然冒出一群歹徒劫持了雙方親友，兩人因此面臨生命和感情的雙重考驗。
記者黃雅琪/綜合報導
珍妮佛羅培茲外貌體態保養得宜，體能方面也不輸年輕女星。這次她在《劫婚大作戰》裡，不只要和喬許哈奈特演出火辣床戲，動作戲更是毫不馬虎，戲外她的感情世界也高潮迭起，本片在2021年4月殺青，5月珍妮佛羅培茲就被拍到與前男友班艾佛列克（Ben Affleck）約會，7月兩人就公開戀情，並於去年結婚修成正果。
珍妮佛羅培茲上一次演出動作片，已經是10年前的《偷天派克》，或許是要補足這些年的空白，珍妮佛羅培茲使出渾身解數，定型液、假髮、高跟鞋，手邊的任何東西都可以拿起來當武器，比周星馳電影裡的民間7大武器之首「好折凳」還厲害！《劫婚大作戰》故事靈感源自於製片亞歷山大楊（Alexander Young）的親身經驗，數年前他前往熱帶地區參加小島婚禮：「環顧四周我開始思考『這裡是絕佳的拍片場景，但是你該如何把它變成一部電影呢？』」
《劫婚大作戰》由《歌喉讚》導演傑森摩爾（Jason Moore）執導，他表示婚禮是件讓人壓力很大的事情，「這通常都跟各種安排有關，插花、音樂、誰該坐在誰旁邊，這些決定有時會讓人不知所措，你可能會迷失自我。這就是發生在片中這對夫妻身上的事情，而《劫婚大作戰》就是要把這些（外在因素）都去除。」談到接演這部片的原因，珍妮佛羅培茲表示：「我就是喜歡這個劇本。湯姆和黛西來來回回的鬥嘴充滿機智又寫實。我對於能夠拍一部愛情動作喜劇感到很興奮，這是我以前從未做過的事。」《劫婚大作戰》將於1月6日全台上映。