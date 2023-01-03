PLG／卡總體系跳脫位置迷思　張鎮衙：進攻端打得更舒適

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從以選秀狀元身分進入到聯盟以來，張鎮衙就被外界寄予厚望，他的身材和柔和的投籃手感，被認為將預約未來國家隊鋒線的一席。不過開季至今，他場均只有4.3分、27%的三分球命中率，顯然距離該打出的水準有一段落差。
卡米諾斯談到張鎮衙的表現時，直言他十分認真，總是做好自己，在元旦的這場比賽中，他試著將其擺回熟悉的位置上，他果然也打得十分舒適，找回自己的比賽節奏。
張鎮衙受訪時坦言，確實在4號位上，自己比較熟悉跑位和在場上的攻防角色，「這場打得好，我也不知道該開心、還是難過，因為我從高中就一直想要往3號去做轉型。現在雖然面臨陣痛期，但是我覺得好事。」
這位23歲的前鋒強調，自己目標還是打3號，但他也期許自己可以在外線和防守上給予球隊更多能量，「我現在可以拿出來的東西不多，因此必須要在防守上拚盡全力，教練也告訴我，如果他能看到我在防守時積極的表現，就不會去管我那一場的三分命中率是多少，會多給我上場時間。」
為什麼在4號時自己的比賽感覺明顯比在3號更好？張鎮衙表示，「視野、比賽方式和對位都不同，打3號時我必須要更主動，要去做接球的動作；相反的，在4號時，防守已經被對方給吸引，我可以擁有更大的空間。」
卡米諾斯也給予張鎮衙鼓勵，直言在自己的體系中，其實3、4號要做得的事情差不多，「我們戰術中，鋒線要一直掩護、掩護、掩護，這時候鎮衙就可以做一些空切的動作，畢竟在這個體系中最重要的就是要把空間拉開。在那場的比賽中，對手的身材比較矮小，因此選擇進行換防，我們注意到了這些狀況，鎮衙也很好的閱讀了場上的情況，以此打擊對手。」
張鎮衙也坦言在今年的第一場比賽裡，自己在這樣靈活的使用方式下，進攻端有打得比較舒適一些，也說從長遠來看自己當然是要往上打的，不過能得到更多上場時間和發揮空間，也是十分開心。
其實，張鎮衙當時打的位置就是黃泓瀚在隊內扮演的角色，那一場後者提前休息，因此卡總讓其頂上。這似乎也說明了，其實在目前領航猿的體系中，張鎮衙並不需要刻意的去出手外線，只要做好「黃泓瀚式」的藍領工作，自然就能得到許多空檔。
而張鎮衙也肯定對那些工作不陌生，因為無球時的判斷和跑位，本來就是他的優勢，現在他要加強的可能是身體強度以及在策應處理球時的籃球智商，這樣相信他在領航猿體系中能很快爭取到自己的一個位置。