台南購物節壓軸大獎 黃偉哲開箱市政中心千萬輕豪宅

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黃偉哲表示，受疫情影響，近年來不少產業遭受衝擊，台南市政府為刺激消費推出台南購物節活動，活動至今發票登錄金額已突破40億元，更有許多在地企業紛紛響應，聯手振興經濟。黃偉哲呼籲全國旅客在2月28日前快來台南用力消費，登錄發票參加台南購物節。發票登錄截止日期為2月28日，3月5日將抽出幸運得主，消費越多，中獎機率越高。黃偉哲也感謝台南市不動產開發商業同業公會理事長郭建志及台南市大台南不動產開發商業同業公會理事長胡炳昆及建商，一同協助台南購物節活動最大獎尋屋。
經發局局長林榮川表示，台南購物節獎項相當豐富，除了提供令人期待的全新美宅外，也持續加碼送10萬元現金，112年2月28日前只要在台南市內任一家商店單筆消費滿100元以上，即可憑發票至台南購物節活動官網登錄抽獎，壓軸總抽獎預計於3月5日在南紡購物中心A2館抽出，只要來台南消費就有機會成為輕豪宅主人，想要感受抽獎即時刺激和線上共同集氣氛圍，記得關注台南經濟情報讚官方臉書及臺南購物節官網最新消息。
經發局進一步表示，該物件位於安平區五期重劃區內，距離市政府及市議會約100公尺，附近便利商店、銀行、藥妝店、生活百貨林立，加上多所學校，屬於行政文教生活圈，對外交通順暢便利，可迅速連通新光三越台南新天地、中華西路、濱海公路與86號快速道路，加上鄰近規劃中的捷運綠線以及安平港持續推動重大開發計劃，包括安平自由貿易港區、安平港亞果國際遊艇港城、南仁湖水岸複合觀光遊憩區等，將持續吸引高素質人口進駐，未來發展相當可期。