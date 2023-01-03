台中百貨公司福袋吹旅遊風 各家限量開搶博好運

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新光三越台中店表示，只要開啟APP扣skm points100點，即可以skm pay支付1000元搶先預購限量200袋的福袋，或支付2000元預購限量300個福箱。總數達500份的福袋及福箱，大年初一還可以參加驚喜加碼抽，最大獎是一克拉鑽墜，及市價近20萬元的運動養生椅，星宇航空台北─東京／大板商務艙雙人來回機票等500個獎項，讓您奢華好運一整年！
值得一提的是，各家百貨公司今年推出的福袋多了「旅遊味」，新光三越台中店的新春福箱，整體設計運用2023年流行PANTONE色彩、22吋胖胖行李箱及台灣潮流公仔設計師「羅賓唐」設計行李吊牌，時尚、流行、藝術及實用性完美兼具。
廣三SOGO百貨聯名可愛大王推出全台獨家聯名行李箱福袋，元月7日起持Smart Card/廣三SOGO百貨APP行動條碼至12F贈品處，扣60點+1680元購買福袋兌換憑證乙張，限量300份。22日大年初一持福袋兌換憑證至廣三SOGO百貨1F廣場， 下午2時開始領取「可愛大王行李箱福袋」乙只，每袋內容物價值6800元以上，還雙重好禮抽大獎，包括bgreen運動養生沙發、FUJI富士運動愛騎機等。
中友百貨超萌新春福袋搶先在去年底開賣，限量200袋，消費3688元，即可以1880元購得最夯醜白兔聯名款行李箱福袋，超萌又實用，開賣即秒殺。福袋內容物價值不同，但大獎均朝「減碳、智能科技」規劃，金級福袋最大獎即為市價近9萬元的「Super Soco TSX電動機車」。此外，人人還能參加「玩金門加碼抽」。
台中大遠百2022年業績超亮眼，總營業額達203億元，成長20%創近十年來新高。春節福袋於於9日預購，憑當日單筆消費滿888元發票，加2千元現金與HAPPY GO卡即可購買，限量1000份，福袋內容有2200元商品券以及福袋驚喜抽獎券乙張，有機會抽中六項商品券大獎，頭獎為16.8萬商品券。