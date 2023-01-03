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日本摩斯漢堡「炸雞睡袋」來台灣了　只送不賣！限量10個

▲摩斯漢堡「鴻兔大展喜迎春」新年開運活動，將送出日前在網路爆紅的「MOS和風炸雞睡袋」，全台限量10個，只送不賣。（圖／取自推特@mos_burger）
▲摩斯漢堡「鴻兔大展喜迎春」新年開運活動，將送出日前在網路爆紅的「MOS和風炸雞睡袋」，全台限量10個，只送不賣。（圖／取自推特@mos_burger）

記者蕭涵云/台北報導

摩斯漢堡迎新年，自1/6起推出干貝XO海老珍珠堡、和風蕈菇厚牛堡、可頌鯛魚燒等眾多新品。最驚喜的是，將同步祭出「鴻兔大展喜迎春」新年開運活動，單筆消費滿230元登錄發票，就抽旅遊金2萬元、摩斯卡儲值金8,888元及安心取溫馨送免費摩斯紅茶88杯，消費含新品「干貝XO海老珍珠堡」、「和風蕈菇厚牛堡」，竟能加碼抽日前在網路爆紅的「MOS和風炸雞睡袋」，全台限量10個，只送不賣。

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摩斯漢堡迎新年，自1/6起推出眾多新品，一次夾有3隻新鮮白蝦天婦羅的「干貝XO海老珍珠堡」、鮮甜「和風蕈菇厚牛堡」，以摩斯經典紅茶為基底調配草莓、黑醋栗等各式莓果的「綜合莓果蒟蒻冰茶」，由日本直送的「可頌鯛魚燒」則有卡士達、經典紅豆及巧克力三種口味，鬆軟酥化的「摩斯曲奇餅」則有奶油原味及巧克力兩種風味。

而且MOS Order App「安心取溫馨送」1/4～1/8同步推出「新品會員搶先購」活動，「干貝XO海老珍珠堡＋大杯冰紅茶乙杯」，優惠價只要119元（原價155元）。搭配任一套餐選購「可頌鯛魚燒」，還可享70元優惠加購價（售價75元）。

摩斯漢堡1/6～1/28還祭出新年開運活動，滿額登錄發票就有機會抽中頭獎旅遊金2萬元、摩斯卡儲值金8,888元、還有安心取溫馨送免費摩斯紅茶88杯，消費含新品「干貝XO海老珍珠堡」、「和風蕈菇厚牛堡」不只享兩倍中獎機會，還額外加碼抽日前在網路爆紅的「MOS和風炸雞睡袋」，全台限量10個，只送不賣。實現大家敲碗冬天想變成炸雞的願望！

▲2023摩斯漢堡新品干貝XO海老珍珠堡，售價115元。（圖／摩斯漢堡提供)
▲2023摩斯漢堡新品「干貝XO海老珍珠堡」售價115元。（圖／摩斯漢堡提供)
▲2023摩斯漢堡新品和風蕈菇厚牛堡，售價105元。（圖／摩斯漢堡提供)
▲2023摩斯漢堡新品「和風蕈菇厚牛堡」售價105元。（圖／摩斯漢堡提供)
▲摩斯漢堡「鯛魚燒-巧克力」售價75元。（圖／摩斯漢堡提供)
▲摩斯漢堡「鯛魚燒-巧克力」售價75元。（圖／摩斯漢堡提供)
▲日本摩斯漢堡為了幫店內炸雞刷存在感，10月17日起推出巨大炸雞睡袋抽獎活動。（圖／取自推特@mos_burger）
▲日本摩斯漢堡「巨大炸雞睡袋」來台灣了！全台限量10個，只送不賣。（圖／取自推特@mos_burger）
▲摩斯漢堡 MOS Order App 安心取溫馨送「干貝XO海老珍珠堡＋大杯冰紅茶只要119元」。（圖／摩斯漢堡提供)
▲摩斯漢堡 MOS Order App 安心取溫馨送「干貝XO海老珍珠堡＋大杯冰紅茶只要119元」。（圖／摩斯漢堡提供)
▲摩斯漢堡「鴻兔大展喜迎春」回饋活動。（圖／摩斯漢堡提供)
▲摩斯漢堡「鴻兔大展喜迎春」回饋活動。（圖／摩斯漢堡提供)

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