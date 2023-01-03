經典賽中華隊秘密武器？林振瑋狂飆160公里生涯最速

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上一場出賽因為暴投丟3分的林振瑋，今天有不錯的控球表現，他說：「就是盡量把球控進去，也搭配變化球對付打者，今天變化球控球感覺真的比較好一點，希望接下來比賽更進步。」
至於兩場比賽控球為何會有如此差異，林振瑋認為主要是心態問題，這場比賽他心裡只是想著「我可以做得到，不要想做不到會怎樣，盡量保持正面想法。」
談到林振瑋表現，總教練廖敏雄說：「100分沒問題，這就是我設定他對主要球隊的效果，他的對手都是不錯的球隊，尤其嘉義大學現在狀況很好，一般投手對他們效果不大。」
「要打好，最後關鍵一定要王牌投手能帶動士氣。」廖敏雄談到，雖然前一場比賽林振瑋有幾顆關鍵暴投造成失分，但不會因此不敢用他，他說：「有這麼好的投手在這邊，如果因為他會投四壞球、暴投就不敢用，那也太可惜了。」
今天林振瑋的表現並沒有讓廖敏雄失望，「前一場他控球也沒很差，只是關鍵時刻會想要投那顆暴投率超過五成的球，傷害就很大。以往他都是一顆會進而已，今天他直球、變化球控球都不錯，就會有引誘效果。
打線方面，文化在8局上灌進6分，終場9：0壓制嘉大，不過廖敏雄認為打者表現普通，他說：「可能我是打者，看打線標準比較高，我覺得還好而已，是因為投手有把分數撐住，讓打者打起來比較輕鬆。」
「只要投手被轟，打者心態就會不穩。」廖敏雄認為，現在文化打線還是容易受到影響，心態沒辦法像職棒選手一樣，投手丟投手的，打者打打者的，「他們現在能力就只能打氣氛，不像職棒可以控制自己要的東西。」