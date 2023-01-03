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多國祭嚴格防疫政策！中國旅客被針對　央視批雙標又虛偽

▲中國新冠疫情嚴峻，越來越多國家對中國入境航班實施限制，對此中國官媒《央視》批評這些國家「雙標做法何其虛偽」。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國新冠疫情嚴峻，越來越多國家對中國入境航班實施限制，對此中國官媒《央視》批評這些國家「雙標做法何其虛偽」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國一改嚴格清零的防疫政策，在病例激增的態勢下仍宣布開放邊境，目前多國針對中國入境旅客進行嚴格防疫政策預防，各國擔憂疫情可能再度爆發，但中國官媒《央視》對此則批評這些國家是把疫情甩鍋給中國，以便孤立、遏止中國並砲轟「雙標做法何其虛偽」。

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中國政府在2022年底宣布，將於今年1月8日正式開放國門邊境，入境人員無需落地核酸及強制隔離。但隨著國境大門開放，國際社會擔心中國至今並未提供包括染疫人數、因疫死亡人數等確切數據，尤其是在中國衛生單位改變計算方法、重新定義「新冠疾病」之後，包含美國、日韓、歐盟、英國、加拿大等國家則開始限制自中國入境的旅客，要求嚴格進行核酸檢測。

中國官媒央視對此痛斥美國等國家將中國防疫政策「當政治牌打」，評論先援引《華盛頓郵報（The Washington Post）》的內文，解是中國2022年底的解封是「優化調整防疫政策，批評美國政府的決定「不科學、不合理、方向錯誤」，同時痛斥「以美國為代表的那些嚷嚷著要中國『放開』的國家，現在又開始搞事情（指對中國旅客加強防疫措施）了」。

《央視》評論批評各國政府的防疫規定是一種集體政治表演，要把疫情甩鍋給中國，以便孤立、遏止中國，同時提到中國當前流行的毒株以BA.5.2、BF.7為主，之前已經在世界各地傳播，「這意味著任何地方都有可能出現新毒株，限制中國旅客入境有何意義？」

文內批評以美國為首的一眾國家，始終把防疫當政治牌打，表示當中國採取嚴格防疫政策時，歐美國家不停嚷著要中國「放開」，否則就是沒有自由和人權；而當中國根據疫情變化優化調整防疫政策之後，某些西方政客和媒體又開始宣揚中國疫情「威脅」他國防疫，並出台違背事實、違背科學的入境限制政策，「這種雙標做法何其虛偽！」

該篇評論亦強調，「歡迎中國遊客才是世界主流聲音」，並稱中國採取的一系列方便中外人員往來的舉措，受到很多國家歡迎，指出法國張開雙臂歡迎、泰國等了中國遊客三年，各國旅遊局和駐華大使館紛紛在微博發文邀請，「這才是世界的主流聲音」。
 

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